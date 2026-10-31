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توقيف مدير بورصة إسطنبول

  • 31 أكتوبر 2026
  • 22:20
توقيف مدير بورصة إسطنبول

خبرني  - أوقفت السلطات التركية اليوم السبت المدير العام لبورصة إسطنبول كوركماز أنس إرجون، بشبهة الرشوة، في إطار تحقيق يتعلق بمعاملات في أسواق المال وصناديق الاستثمار، وفق وكالة الأناضول.

وأوضحت الوكالة أن التحقيق يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول، وأن الشبهات بحق إرجون تشمل أيضًا الانتماء إلى منظمة أُسست بهدف ارتكاب جرائم.

 

تصفية 131 صندوقا

أتي التطور بعد قرار هيئة أسواق المال التركية في سبتمبر/أيلول الماضي تصفية 131 صندوقًا استثماريًا تديرها 7 شركات لإدارة الأصول، وفق النشرة الرسمية للهيئة الصادرة في 17 سبتمبر/أيلول.

وأسندت الهيئة إدارة تصفية صناديق شركة "تيرا" إلى بنك "إيش"، بينما كلفت بنك "زراعات" بتصفية صناديق الشركات الست الأخرى، وهي "إيه وان كابيتال" و"أطلس" و"بولز" و"هدف" و"باردوس" و"بوصلة".

وتنص الإجراءات على تحويل أصول الصناديق إلى نقد، مع مراعاة مصالح المستثمرين وعمق السوق وظروف السيولة، ثم توزيع الحصيلة على حسابات المستثمرين بحسب حصصهم، وفق المواعيد التي تحددها البنوك المكلفة بالتصفية.

وكانت الهيئة قد أوقفت كذلك عمليات شراء وحدات الصناديق المشمولة بالقرار واستردادها عبر قنوات التوزيع، ضمن إجراءات التصفية.

وتولى إرجون الإدارة العامة لبورصة إسطنبول في مارس/آذار 2021، بعدما شغل منصب نائب المدير العام المسؤول عن إدراج الشركات، وفق إعلان رسمي للبورصة.

وبدأ العمل فيها عام 1997، وتولى خلال مسيرته مهام تتعلق بتقييم الطروحات العامة وفحص الشركات المدرجة وإدارة أنشطة السوق.

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