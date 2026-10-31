توقيف مدير بورصة إسطنبول

خبرني - أوقفت السلطات التركية اليوم السبت المدير العام لبورصة إسطنبول كوركماز أنس إرجون، بشبهة الرشوة، في إطار تحقيق يتعلق بمعاملات في أسواق المال وصناديق الاستثمار، وفق وكالة الأناضول.

وأوضحت الوكالة أن التحقيق يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول، وأن الشبهات بحق إرجون تشمل أيضًا الانتماء إلى منظمة أُسست بهدف ارتكاب جرائم.