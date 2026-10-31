ترمب يكثف حملته الانتخابية عبر الهاتف وسط إجراءات أمنية مشددة

خبرني - يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتكثيف حملته قبيل انتخابات الكونغرس في 3 نوفمبر، وسط إجراءات أمنية مشددة حيث نشر جهاز حماية الرئيس منظومات دفاع جوي قرب مقر إقامته بفلوريدا.

وأكدت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) والقيادة الشمالية الأمريكية نشر منظومات دفاع جوي أرضية وقدرات لمواجهة الطائرات المسيرة بطلب من جهاز الخدمة السرية المسؤول عن حماية الرئيس.

وتتمركز المنظومات قرب مارالاغو وفي محيط مطار دونالد جيه ترامب الدولي، بهدف التصدي للتهديدات الجوية المحتملة، بما فيها الطائرات والمسيّرات، دون أن تكشف السلطات عما استدعى هذه الإجراءات.

وفي غضون ذلك، يستعد ترامب للمشاركة في نحو 19 تجمعا انتخابيا عبر الهاتف من مقر إقامته في فلوريدا، دعما لمرشحي الحزب الجمهوري الذين يواجه بعضهم منافسات محتدمة في انتخابات التجديد النصفي.

وأعاد البيت الأبيض إدراج تجمعين انتخابيين حضوريين في ولايتي كانساس وأيوا يوم الأحد 1 نوفمبر، بعد إلغائهما لفترة وجيزة. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في البيت الأبيض أن تعديل الجدول جاء لاستيعاب التجمعات الهاتفية الإضافية.

وكان ترامب قد رد بقسوة يوم الخميس على سؤال لصحفي من "رويترز" بشأن إلغاء زيارته إلى كانساس قائلا: "هل تعرف السبب؟ لا أشعر بأن علي الذهاب إلى كانساس"، مضيفا: "أنا في حالة ممتازة. أنت مقزز".

وشارك الرئيس الأمريكي مساء الجمعة في تجمع انتخابي بمدينة دايتونا بيتش بولاية فلوريدا، حيث دخل في مشادة كلامية مع أحد المحتجين بعد مقاطعته خطابه، وطالب بطرده من القاعة.

وفي موازاة ذلك، أفادت "رويترز" السبت، نقلا عن مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا، بأن أكثر من 49 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرا، متجاوزين نحو 46 مليونا صوتوا قبل يوم الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي عام 2022.

وتشمل انتخابات 3 نوفمبر التنافس على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، إلى جانب 35 مقعدا في مجلس الشيوخ، وسط سعي الجمهوريين للاحتفاظ بأغلبيتهم في المجلسين.