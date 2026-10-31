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الداخلية الفرنسية: توقيف أكثر من 290 شخصا خلال احتجاجات في أنحاء البلاد

  • 31 أكتوبر 2026
  • 21:36
الداخلية الفرنسية توقيف أكثر من 290 شخصا خلال احتجاجات في أنحاء البلاد

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن الشرطة أوقفت أكثر من 290 شخصا أثناء التظاهرات التي شهدتها فرنسا السبت للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت الوزارة: "سارت المسيرات بسلاسة في إطار التظاهرات المعلنة"، مشيرة إلى أن "عناصر متطرفة" في عدة مدن، من بينها بوردو وتولوز ومرسيليا، حاولت الوصول إلى مراكز المدن "بهدف القيام بأعمال تخريب ونهب".

وكانت السلطات منعت المتظاهرين في معظم المدن، من الوصول إلى مراكزها، ومنحت تراخيص لتنظيم احتجاجات عبر مسارات بديلة.

واندلعت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في باريس السبت مع وصول التحرّك الاحتجاجي إلى وجهته النهائية، فيما ملأ الغاز المسيل للدموع الشوارع، بحسب ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

واستخدم عشرات الأشخاص الملثمين، الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء، مطارق لاقتلاع حجارة الأرصفة ورشق الشرطة بها، فيما أُلقيت زجاجة حارقة واحدة على الأقل باتجاه قوات الأمن.

وردّ عناصر الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما نفذت عدة هجمات بالعصي لتفريق المحتجين.

وقالت شرطة باريس إن "مجموعة تضم عدة مئات من مثيري الشغب" كانت تهاجم عناصرها بمقذوفات، بينها زجاجة حارقة (مولوتوف).

وأضافت أن عناصر الشرطة تحرّكوا "لاستعادة النظام العام".

وفي ما عدا ذلك، أشارت السلطات إلى أن تفريق التظاهرة كان يجري من دون صعوبات تُذكر.

وتمركزت شاحنة لرش المياه قرب الموقع المقرر لانتهاء المسيرة، التي شارك فيها نحو 70 ألف شخص، وفقا لشرطة باريس، بينما أفاد ائتلاف من منظمات شبابية واتحادات تمثّل طلاب المدارس والثانويات والجامعات، بمشاركة 200  ألف شخص في العاصمة.

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