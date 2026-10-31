إيران: اشتعال النيران بناقلة بعد اصطدامها بألغام بحرية قرب مضيق هرمز

خبرني - اشتعلت النيران في ناقلة بعد اصطدامها بألغام بحرية في أثناء إبحارها بمنطقة وصفتها بأنها محظورة شرقي مضيق هرمز، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية الإيرانية السبت.

وشددت إيران القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز، في مسعى للتحكم في السفن التي يُسمح لها بالمرور والشروط التي يتعين توافرها لذلك.

وقالت القوات البحرية للجيش الإيراني إن حريقا اندلع في ناقلة نفط مخالفة إثر اصطدامها بألغام بحرية، مشيرة إلى أن الناقلة كانت تبحر في منطقة محظورة وغير آمنة شرق مضيق هرمز.

وأضافت أنه يتعين على جميع السفن التجارية الامتناع عن دخول المناطق غير الآمنة في مضيق هرمز، وتجنب إطفاء أنظمة التتبع الخاصة بها، مبينة أن سياسة طهران في إدارة مضيق هرمز غير قابلة للتغيير.

وتركّزت الأعمال القتالية أخيرا على مضيق هرمز، وهو ممرّ ملاحي حيوي لصادرات الطاقة في الخليج، تفرض عليه إيران قيودا منذ بداية الحرب.

وأدّت القيود المفروضة على الملاحة فيه إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، ما ساهم في تراجع شعبية الحرب لدى الأميركيين قبيل الانتخابات النصفية.

وتفرض الولايات المتحدة، ردّا على ذلك، حصارا على الموانئ الإيرانية في محاولة للضغط على اقتصاد البلاد.