أزمة مبابي.. الصين تنفذ تهديدها ضد الليجا

خبرني - نفذت التلفزيونات الحكومية الصينية تهديدها بتعليق بث مباريات الدوري الإسباني، بعد التصريحات التي أدلى بها كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، عن ماو تسي تونغ، مؤسس جمهورية الصين الشعبية.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن أول مباراتين في الليجا هذا الأسبوع لم تُبثّا على قناة CCTV الحكومية، التابعة لمجموعة الإعلام الحكومي الصيني CMG.

فمباراة فياريال وإسبانيول برشلونة، التي انتهت بفوز إسبانيول بهدف نظيف مساء الجمعة، لم تُعرض على القناة، وكذلك مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي التي أقيمت عصر اليوم السبت، وانتهت بفوز فريق دييجو سيميوني 2-0.

قرار يغيّر قواعد البث

القرار يُعد استثناءً مخالفا للمعتاد، إذ كانت CCTV تنقل جميع مباريات الليجا مباشرة وفق ما أكدته رابطة الدوري الإسباني للوكالة الفرنسية، بحسب ما نقله موقع فوت ميركاتو.

لكن مباراة فياريال وإسبانيول بقيت متاحة عبر منصة البث Migu، التابعة لمشغّل الاتصالات الصيني China Mobile، الذي يخضع بدوره لسيطرة الدولة.

تداعيات تتجاوز مباراتين

يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من نشر فيديو أشار فيه كيليان مبابي إلى صورة ساخرة تربط وجهه بوجه الزعيم الصيني ماو تسي تونج، الذي وصفه بـ" الديكتاتور الصيني ".

وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا في الصين، وترتبت عليها تداعيات تجارية عديدة على قائد المنتخب الفرنسي. ففي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، أعلنت ثلاث شركات تستخدم اسمه وصورته إنهاء عقودها معه، قبل أن تقرر قناة CCTV تعليق بث مباريات الدوري الإسباني.

يشمل هذا القرار الآن الدوري الإسباني بأكمله، وليس مباريات ريال مدريد فقط. ويبقى أن نرى إلى متى سيستمر هذا التعليق، وما إذا كانت قنوات صينية أخرى ستواصل بث المباريات.

وحتى الآن، لم يُعلن عن موعد لاستئناف البث على قناة CCTV، وفقا لمعلومات نشرتها وكالة فرانس برس .