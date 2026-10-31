برايتون يصعق السيتي ويشعل الدوري قبل قمة ليفربول وأرسنال

خبرني - سقط مانشستر سيتي، على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه برايتون، بهدف دون رد، مساء السبت، على ملعب الاتحاد، في الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحمل هدف اللقاء الوحيد، توقيع اللاعب السويدي، صاحب الأصول التونسية، ياسين العياري، في الدقيقة 11.

ولم يستطع لاعبو المان سيتي، كسر صلابة دفاع برايتون، على مدار 90 دقيقة، ليخسر السماوي، مباراته الثانية على التوالي في البريميرليج.

في المقابل، نجح برايتون في الثأر من مانشستر سيتي، الذي أطاح بالفريق من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الأربعاء الماضي، بركلات الترجيح 4-3.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 21 نقطة في صدارة البريميرليج، وبات مهددًا بفقدان المركز الأول، لصالح آرسنال، الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط ، وسيواجه ليفربول في قمة مباريات الجولة يوم الاحد.

في المقابل ارتفع رصيد برايتون إلى 19 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج.