5 دول عربية على قائمة (FATF) الرمادية لغسل الأموال

خبرني - أعلنت مجموعة العمل المالي "FATF" المعنية بمكافحة غسل الأموال، شطب إمارة موناكو وبلغاريا والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار من قائمتها الرمادية، فيما لا تزال 5 دول عربية مدرجة بها.

وأوضحت المنظمة عقب اجتماع عام، أن هذه الدول استكملت خطط العمل التي تعهدت بها ولن تخضع بعد الآن لعمليات الرقابة المكثفة.

وتأتي إزالة موناكو بعد عامين من إدراجها ضمن المناطق التي تتطلب رقابة مشددة.

وأشارت "FATF" التي تتخذ من باريس مقرا لها وتشرف على تطبيق أكثر من 200 دولة للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن الإمارة حققت تقدما كبيرا في تعزيز فعالية جهودها في هذا المجال.

وتعد موناكو التي يقل عدد سكانها عن 40 ألف نسمة، وجهة جاذبة للأثرياء والمشاهير بفضل نظامها الضريبي الذي يعفي من الضرائب على الدخل والثروة.

وكانت "فاتف" قد حثت الإمارة على تسهيل عمل المحققين والمدعين العامين، وزيادة عمليات مصادرة الممتلكات المشبوهة، فضلا عن تعاون أكثر فاعلية في تحديد الأصول الإجرامية بالخارج ومصادرتها.

وبعد إزالة هذه الدول تبقى 18 دولة ومنطقة على "القائمة الرمادية" من بينها 5 دول عربية وهي العراق وسوريا والكويت واليمن ولبنان.

أما القائمة السوداء للدول ذات المخاطر العالية، فتضم حاليا إيران وميانمار وكوريا الشمالية.