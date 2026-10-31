تشيلسي يزيد محنة كاريك ويسقط مانشستر يونايتد بثنائية

خبرني - نجح فريق تشيلسي في التفوق على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0، اليوم السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز مورجان روجرز الهدف الأول للبلوز في الدقيقة 50، وأضاف كولر بالمر الثاني لتشيلسي في الدقيقة 64.

وشهدت المباراة إلغاء تقنية الفار لهدفين، الأول أحرزه ماتيوس كونيا لمانشستر يونايتد في الدقيقة 34، والثاني سجله إستيفاو لتشيلسي في الدقيقة 71.

كما تعرض ليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد، للطرد خلال المباراة بعد الاعتداء على ويسلي فوفانا، مدافع تشيلسي.

وبهذه النتيجة تقدم تشيلسي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ16 نقطة، بينما تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الـ16 بـ7 نقاط.

وكان مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، على أعتاب الإقالة قبل أيام من مواجهة تشيلسي، لكن إدارة الشياطين الحمر جددت الثقة له حتى مباراة البلوز.