ترمب ضمن قائمة مراسلون بلا حدود لـ «أعداء حرية الصحافة»

خبرني - في سابقة هي الأولى من نوعها، أدرجت منظمة "مراسلون بلا حدود" اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على قائمتها لـ"أعداء حرية الصحافة".

وأشار المدير التنفيذي للمنظمة كريستيان مير إلى أن وجود ترمب -إضافة إلى غيره من الرؤساء- على قائمة من هذا النوع يمثل نقطة تحول.

وأكد مير أن ترمب أُدرِج على القائمة لأنه يستخدم سلطات منصبه بشكل متعمد ضد وسائل الإعلام التي لا تعجبه تغطيتها الصحفية، إذ توجه المنظمة لترمب اتهامات بتكثيف تحركاته ضد وسائل الإعلام التي لا تروق له وعرقلة عملها منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية.

وتشمل القائمة أيضا القوات الإسرائيلية، إلى جانب منظمات إجرامية في المكسيك.

كما تضم القائمة شركتي التكنولوجيا الأمريكيتين "ألفابت" و"ميتا"، وترى منظمة "مراسلون بلا حدود" أنهما تمارسان ضغوطا اقتصادية على وسائل الإعلام، إذ تستحوذان على حصة كبيرة من عائدات الإعلانات الرقمية.

وأُدرِج في القائمة أيضا اسم رجل الأعمال الفرنسي في مجال الإعلام فنسنت بولوريه، واسم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وتضم القائمة الجديدة التي أعدتها المنظمة إجمالا 33 شخصية وجهة ترى أنها تعمل بشكل متعمد على تقويض الصحافة المستقلة. ونشرت القائمة بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الموافق 2 نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفق بيانات المنظمة، تحتل الولايات المتحدة حاليا المرتبة 64 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.

وتهدف المنظمة من خلال هذه القائمة إلى تسليط الضوء على الأشخاص والمنظمات الذين يفرضون قيودا شديدة على حرية الصحافة، موضحة أن اختيار الأسماء لا يهدف إلى تقديم قائمة شاملة بجميع الجهات المعنية.

ففي حين يقيّم التصنيف السنوي لحرية الصحافة أوضاع حرية الإعلام في البلدان المختلفة، تركز هذه القائمة على المسؤولين المباشرين عن تقويضها والأساليب التي يستخدمونها، وتنشر المنظمة هذه القائمة على فترات غير منتظمة منذ عام 2001.