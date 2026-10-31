73.2 مليون دينار حجم التداول الأسبوعي في بورصة عمان

خبرني - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي 73.2 مليون دينار، مقارنة بـ 63.3 مليون دينار للأسبوع السابق، فيما ارتفع المعدل اليومي لحجم التداول بنسبة 15.6 بالمئة، ليصل إلى 14.6 مليون دينار، مقابل 12.7 مليون دينار للأسبوع السابق.

وبحسب التقرير الأسبوعي للبورصة، بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع نحو 24.4 مليون سهم، نفذت من خلال 25931 عقدا.

وتصدر القطاع المالي القطاعات بحجم تداول بلغ 26.78 مليون دينار بنسبة 36.60 بالمئة من إجمالي التداول، تلاه قطاع الصناعة بـ 25.44 مليون وبنسبة 34.76 بالمئة، ثم قطاع الخدمات بـ20.96 مليون دينار، وبنسبة 28.64 بالمئة.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 4117.3 نقطة عند إغلاق تداولات الأسبوع، بتراجع نسبته 0.53 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.08 بالمئة، فيما انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.84 بالمئة، وقطاع الخدمات بنسبة 0.84 بالمئة.

وأظهرت بيانات البورصة أن من بين 126 شركة جرى تداول أسهمها خلال الأسبوع، ارتفعت أسعار أسهم 38 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 65 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 23 شركة دون تغيير.