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شكاوى من ارتفاع أسعار الزيت الاردني ومواطنون يطلبون فتح باب الاستيراد 

  • 31 أكتوبر 2026
  • 19:18
شكاوى من ارتفاع أسعار الزيت الاردني ومواطنون يطلبون فتح باب الاستيراد 

خبرني - اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار زيت الزيتون، مقارنة بالأسعار التقديرية التي صدرت خلال الفترة الماضية عن نقابة أصحاب المعاصر.

وقال مواطنون لـ"خبرني" إنهم تفاجؤوا بأن الأسعار أعلى من العام الماضي الذي ارتفعت فيه الاسعار بسبب شح الانتاج، رغم التصريحات التي أشارت إلى انخفاضها هذا العام.

وبيّن مواطنون أن سعر تنكة زيت الزيتون يصل إلى 130 دينارًا للشراء النقدي، وهو سعر يبدو أنه تم التوافق عليه بين أغلب التجار.

وأوضح المواطنون أن السعر يرتفع إلى 140 أو 150 دينارًا في حال الشراء بنظام الأقساط، بحسب عدد الأشهر المنوي الدفع خلالها.

وطالب المواطنون وزارة الزراعة  بفتح باب الاستيراد من تونس والضفة وذلك لاتاحة عدة شرائح سعرية امامهم.
 

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