%84 نسبة ارتفاع حجم بضائع الترانزيت برا خلال الربع الثالث من 2026

ارتفع حجم بضائع الترانزيت برا بنسبة 84.7%، في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

وبحسب بيانات وزارة النقل بشأن قطاع النقل البري، التي اطلعت عليها "المملكة"، فقد بلغ حجم بضائع الترانزيت في الربع الثالث من العام الحالي 4,944,135 طنا مقارنة بـ 2,677,264 طن خلال الربع الثالث من 2025.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع حجم البضائع المستوردة بنسبة 6.9% في الربع الثالث من 2026، إذ بلغ حجم البضائع 4,927,537 طنا في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 4,608,507 أطنان في العام الماضي، كما ارتفع حجم البضائع المستوردة المحلية في الفترة نفسها بنسبة 7.1%، ليبلغ 4,780,766 طنا في الربع الثالث من 2026 مقارنة مع 4,465,849 طنا في العام الماضي.

ولفتت إلى انخفاض إجمالي حركة الشحن (البضائع المستوردة والمصدرة) بنسبة 10.4%، إذ بلغ حجم البضائع 12,841,005 أطنان في الربع الثالث من 2026 مقارنة مع 14,323,533 طنا في العام الماضي.

وأوضحت أن حجم البضائع المصدرة انخفض بنسبة 18.5%، ليبلغ 7,913,468 طنا في الربع الثالث من 2026 مقارنة مع 9,715,026 طنا في العام الماضي.

وبينت أن إجمالي حركة الشاحنات الداخلة والخارجة عبر جميع المراكز الحدودية ارتفعت بنسبة 55%، إذ بلغ عدد الشاحنات 575,815 شاحنة في الربع الثالث من 2026 مقارنة مع 371,444 شاحنة في 2025.

أما عن حركة المسافرين عبر جميع المعابر الحدودية البرية، فقد أظهرت بيانات الوزارة ارتفاعها بنسبة 32.8%، إذ بلغ 4577795 مسافرا في العام الحالي مقارنة مع 3447692 مسافر العام الماضي.

15% نسبة ارتفاع حركة الطائرات

وأظهرت بيانات قطاع النقل الجوي ارتفاع حركة الطائرات القادمة والمغادرة بنسبة 14.9%، إذ بلغ عدد الطائرات 28,181 طائرة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 24,527 طائرة في الربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت البيانات ارتفاع حركة المسافرين القادمين والمغادرين بنسبة 6.11%، ليبلغ عدد المسافرين 3,127,019 مسافرا في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 2,946,998 مسافرا في الربع الثالث من العام الماضي.

كما أشارت إلى ارتفاع حركة الشحن الصادر والوارد جوا بنسبة 3%، إذ بلغ حجمها 20,549 طنا في الربع الثالث من عام 2026 مقارنة مع 19,950 طنا في الربع الثالث من 2025.

أما حركة البريد الصادر والوارد جوا فقد انخفضت بنسبة 21.85%، ليبلغ 198.5 طن في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 254 طنا في العام الماضي.

ارتفاع عدد الحاويات المستوردة بحرا

وأظهرت بيانات قطاع النقل البحري الصادرة عن وزارة النقل انخفاض إجمالي حركة شحن البضائع عبر جميع موانئ العقبة بنسبة 9%، إذ بلغ حجمها 6,764,241 طنا في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 7,433,023 طنا في الربع الثالث من عام 2025.

وأشارت البيانات إلى انخفاض إجمالي حجم البضائع المستوردة بحرا بنسبة 4.81%، إذ بلغت 3,981,133 طنا في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 4,182,121 طنا في الربع الثالث من العام الماضي، كما انخفض حجم البضائع المصدرة بنسبة 14.39%، إذ بلغ حجمها 2,783,108 أطنان في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 3,250,902 طنا في الربع الثالث من 2025.

وعن حركة الحاويات المستوردة فقد أظهرت البيانات ارتفاعها بنسبة 23.53%، إذ بلغ عددها 167,778 حاوية في الربع الثالث من 2026 مقارنة مع 135,815 حاوية في الربع الثالث من 2025.

وارتفعت حركة الحاويات المصدرة بنسبة 8.94%، إذ بلغ عدد الحاويات 146,491 حاوية في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 134,472 حاوية في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب البيانات.

وأوضحت أن إجمالي حركة الحاويات ارتفع بنسبة 16.27%، ليبلغ عددها 314,269 حاوية في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 270,286 حاوية في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعن قطاع النقل بالسكك الحديدة فقد أظهرت البيانات الإحصائية إلى ارتفاع مؤشرات أداء قطاع النقل بالسكك الحديدية خلال الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، إذ ارتفع عدد رحلات القطارات من 25 إلى 31 رحلة، وبنسبة نمو بلغت 24%، كما ارتفع عدد الركاب من 3,655 إلى 4,469 راكبا، وبنسبة نمو بلغت نحو 22.3%، مما يعكس تحسنا في مؤشري عدد الرحلات والركاب خلال فترة المقارنة.