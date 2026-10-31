ارتفاع صافي أرباح " البوتاس العربية إلى (169) مليون دينار لنهاية الربع الثالث بنمو نسبته 34%

م. أبو هديب: النتائج المالية تدعم قدرة الشركة على المضي قدماً في مشاريعها التوسعية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني

د. النسور: المرونة التسويقية والتشغيلية تعزز عوائد المبيعات وترسخ حضور الشركة في الأسواق العالمية

خبرني - حققت شركة البوتاس العربية أداءً مالياً وتشغيلياً متميزاً حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2026، مستندة إلى كفاءة منظومتها الإنتاجية ومرونة سياساتها التسويقية التي مكنتها من تعظيم عوائد المبيعات وترسيخ حضورها في الأسواق العالمية ذات العائد المرتفع، رغم التقلبات الجيوسياسية واضطرابات خطوط الإمداد الدولية.

وأظهرت البيانات المالية الموحدة الصادرة عن الشركة ارتفاع صافي الأرباح بعد المخصصات وضريبة الدخل ورسوم التعدين بنسبة 34%، لتصل إلى نحو (169) مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة مع (127) مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الربح التشغيلي والإيرادات من عمليات البوتاس، إلى جانب نمو دخل استثمارات الشركة؛ إذ ارتفع الربح التشغيلي المتأتي من عمليات البوتاس بنسبة 66% ليصل إلى (175) مليون دينار مقارنة مع (105) ملايين دينار للفترة المماثلة، فيما نمت الإيرادات الصافية من مبيعات البوتاس بنسبة 16% لتسجل نحو (563) مليون دينار مقابل (488) مليون دينار. كما واصلت استثمارات الشركة في الشركات الحليفة أداءها الإيجابي محققة دخلاً استثمارياً بلغ نحو (41) مليون دينار بنمو نسبته 40%.

وعكست المؤشرات التشغيلية استمرار النمو في القدرات الإنتاجية؛ حيث بلغ حجم إنتاج البوتاس حتى نهاية الربع الثالث قرابة (2.19) مليون طن مقابل (2.15) مليون طن للفترة السابقة بنمو بلغ 2%، بينما حققت الشركة رقماً قياسياً جديداً في كميات المبيعات بإجمالي بلغ نحو (2.25) مليون طن مقارنة بـ (2.18) مليون طن بنمو بلغ 3%.

وفي مؤشر يبرز الدور المحوري للشركة في دعم الاقتصاد الوطني، رفدت شركة البوتاس العربية وشركاتها التابعة والحليفة النظام المصرفي الأردني بنحو (1.23) مليار دولار من العملات الأجنبية حتى نهاية الربع الثالث، بنمو نسبته 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق التي سجلت آنذاك (1.03) مليار دولار.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن النتائج المالية والتشغيلية المتحققة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري تعكس كفاءة التخطيط المؤسسي طويل الأمد، وقدرة الشركة الراسخة على تحقيق معدلات نمو مستدامة في ظل التحديات الجيوسياسية المتسارعة.

وبيّن المهندس أبو هديب أن هذا الأداء القوي يكرس الدور المحوري لشركة البوتاس العربية كرافد استراتيجي للاقتصاد الوطني، ويسهم بفاعلية في تعزيز احتياطات المملكة من العملات الأجنبية وتنشيط بيئة الاستثمار والتصنيع المحلي.

وأوضح المهندس أبو هديب أن المضي قدماً في إنجاز المشاريع الرأسمالية يعزز تنافسية الأردن في قطاع التعدين العالمي، مشيداً بالجهود الحثيثة للإدارة التنفيذية وكافة العاملين في مواقع الإنتاج، ومثمناً تفانيهم في صون مكتسبات الشركة وحماية مصالح المساهمين ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن الارتفاع الملموس في الأرباح والإيرادات التشغيلية يعكس نجاح السياسات التسويقية في تعظيم العوائد من خلال التوسع المدروس في الأسواق النوعية مرتفعة الربحية، بالتوازي مع ترسيخ الحصص التصديرية التاريخية في الأسواق التقليدية الكبرى.

وأشار الدكتور النسور إلى أن الإدارة المحكمة لكفاءة الإنتاج وسلاسل التوريد واعتماد حلول شحن بديلة في ظل ظروف جيوساسية صعبة قد مكنت الشركة من تجاوز تقلبات وتحديات الشحن البحري والوفاء التام بكافة التزاماتها التعاقدية في مختلف الأسواق والأقاليم.

وأكد الدكتور النسور استمرار العمل الدؤوب على تنفيذ كافة خطط التوسع في "البوتاس العربية"، وعلى رأسها مشروع التوسع الجنوبي لرفع الطاقات الإنتاجية، بما يعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتنامي على منتجات البوتاس والأسمدة في الأسواق الدولية، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.

وتواصل شركة البوتاس العربية تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى الاستثمار في مشروعات الاستدامة والتحول الرقمي وتخفيض البصمة الكربونية، إلى جانب توسيع تنويع الصناعات المشتقة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية الوطنية ودعم مسارات رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.