موظفو أورنج الأردن يتطوعون لدعم مشاركي تحدي أورنج الصيفي 2026

خبرني - في إطار مبادرة "Engage for Change"، التي أطلقتها أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز مشاركة الموظفين في المبادرات التطوعية والمجتمعية، تطوع عدد من موظفي أورنج الأردن للمشاركة في جلسات تحكيم تجريبية للموسم الخامس من تحدي أورنج الصيفي 2026، من خلال تقييم المشاريع التي طورتها الفرق المشاركة وتقديم ملاحظات بناءة تساعدها على صقل حلولها وتعزيز جاهزيتهم للحفل الختامي، بما يسهم في تمكين المواهب الشابة والريادية من تحويل أفكارها إلى مشاريع ملموسة ذي أثر إيجابي ومستدام على المجتمع.

وشهدت الجلسة محاكاة لجلسة التحكيم النهائية للتحدي الذي ينظمه مركز أورنج الرقمي، حيث قدّمت أربع فرق ريادية عروضاً تقديمية لمشاريعها القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي عملت على تطويرها مُنذ إطلاق المُنافسة في تموز الماضي، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي لتسريع نمو الأعمال". ومن المقرر إقامة الحفل الختامي في تشرين الثاني، حيث سيُعلن عن المشروع الفائز بالمركز الأول لتمثيل الأردن في النسخة الإقليمية من التحدي، على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكّدت أورنج الأردن التزامها الراسخ في تنمية بيئة ريادة الأعمال في المملكة انطلاقاً من مكانتها كشريك رقمي موثوق يدفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال، حيث تؤمن بأن التمكين الرقمي للشابات والشباب يتجاوز حدود التدريب التقليدي ليشمل مشاركة الخبرات وتطوير المهارات من خلال مبادراتها النوعية التي تعكس هويتها وقيمها وثقافتها المؤسسية المتمثلة بالاهتمام، والمسؤولية، والجرأة.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج "Engage for Change" يشكّل مساحة داعمة وإيجابية تتيح لجميع موظفي أورنج في كافة الدول التي تتواجد بها إلى المشاركة الفاعلة في مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تخلق أثراً إيجابياً على المجتمع.

ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo