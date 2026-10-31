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فيتش سوليوشنز: الاضطرابات في هرمز عززت نشاط ميناء العقبة

  • 31 أكتوبر 2026
  • 16:52
فيتش سوليوشنز الاضطرابات في هرمز عززت نشاط ميناء العقبة
  • تقرير: إعادة توجيه حركة التجارة المتجهة إلى دول الخليج والعراق عززت النشاط اللوجستي بالعقبة
  • ارتفاع بضائع الترانزيت عبر ميناء العقبة 155% خلال النصف الأول من 2026
  • "فيتش سوليوشنز" : ارتفاع ملحوظ في أحجام الواردات عبر ميناء العقبة
  • "فيتش سوليوشنز": زيادة السياحة القادمة من تركيا والعراق وسوريا عوضت تراجع الزوار من الأسواق الغربية

خبرني  - ارتفعت بضائع الترانزيت عبر ميناء العقبة بنسبة 155% خلال النصف الأول من عام 2026، على أساس سنوي، مدفوعة بإعادة توجيه حركة التجارة المتجهة إلى دول الخليج والعراق عبر الميناء، وفق تقرير صادر عن مؤسسة "فيتش سوليوشنز".
وقال التقرير  إن اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز أسهم في زيادة النشاط في ميناء العقبة، المنفذ البحري الوحيد للأردن، ما عزز أداء قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة.

وأشار إلى أن ارتفاع حركة بضائع الترانزيت تزامن مع زيادة ملحوظة في أحجام الواردات التي تمر عبر الميناء، الأمر الذي دعم النشاط في قطاعي النقل والتخزين.

وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أشار التقرير إلى أن السياحة تمثل أحد أبرز مصادر صمود الاقتصاد الأردني، موضحا أن ارتفاع أعداد الزوار القادمين من الأسواق القريبة، ولا سيما تركيا والعراق وسوريا، عوض الانخفاض الحاد في أعداد الزوار من الأسواق الغربية.

وأضاف أن السياحة المحلية قدمت دعما إضافيا للقطاع، بمساعدة برنامج "أردننا جنة" المدعوم من الحكومة، لافتا إلى أن القطاع السياحي يشكل ما بين 14% و16% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف نسبة كبيرة من القوى العاملة.

وتوقع التقرير أن يؤدي تراجع المخاطر الأمنية الإقليمية إلى زيادة أعداد السياح القادمين من أوروبا والولايات المتحدة، مع تركز التعافي السياحي المتوقع خلال النصف الثاني من عام 2027.

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