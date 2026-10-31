أردني يتعرض للإصابة بشظية خلال اشتباكات مسلحة في سورية

خبرني - أُصيب الأردني مدير مكتب السويداء ومنسق المنطقة الجنوبية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) علي بيبي جراء الاشتباكات المسلحة التي اندلعت يوم أمس بين مجموعات مسلحة تنتمي إلى "الحرس الوطني" في مدينة السويداء.

وبحسب معلومات ، اندلعت الاشتباكات ليل أمس على خلفية إشكال وقع عند بسطة لبيع البنزين الحر، قبل أن تتطور إلى مواجهات استخدمت خلالها أنواع مختلفة من الأسلحة، بما فيها الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن إصابة بيبي بشظية متفجرة.

وعلى إثر إصابته، جرى إسعافه ونقله إلى مشفى الطب الحديث في مدينة السويداء لتلقي العلاج، إلا أن خطورة الإصابة استدعت نقله اليوم إلى الأردن لاستكمال العلاج والرعاية الطبية اللازمة.