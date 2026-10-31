مصر: وفاة 10 وإصابة 24 في حادث تصادم بمحافظة الجيزة

خبرني - قالت وزارة الصحة والسكان المصرية، إن 10 أشخاص لقوا حتفهم و24 آخرين أصيبوا في حادث تصادم بين حافلة ركاب صغيرة (ميكروياص) وسيارة نقل ثقيل في محيط مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة عند تقاطع الطريق الأوسطي مع طريق الضبعة السبت.

وذكر المتحدث باسم الوزارة في بيان أن "هيئة الإسعاف المصرية دفعت بعشرين سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث نقلت المصابين إلى المستشفيات المجاورة" مشيرا إلى أن هذه الأرقام مبدئية وأن عمليات الحصر والمتابعة لا تزال جارية.

وأوضح المتحدث أن "هناك 10 مصابين حالتهم غير مستقرة، و14 إصاباتهم تتراوح بين البسيطة والمتوسطة، فيما نقلت 10 وفيات إلى مشرحة مستشفى أكتوبر المركزي"، لافتا إلى أن وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار وجه برفع حالة الاستعداد في المستشفيات الواقعة بمنطقة الحادث والمناطق المحيطة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدى حادث مروري آخر بين بين حافلة ركاب كبيرة تابعة لإحدى الشركات الخاصة وسيارة نقل على طريق سريع في محيط محافظة الجيزة إلى مقتل 12 شخصا وإصابة نحو 30 آخرين.

ويقول الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن حوادث الطرق ترتبط بعوامل متعددة، من بينها تصميم الطرق وجودتها وتوافر الإضاءة واللوحات الإرشادية، إلى جانب سلوك قائدي المركبات والالتزام بالسرعات وقواعد المرور.

وتشير أحدث بيانات الجهاز إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في مصر ارتفع 10.8% إلى 5829 حالة في 2025 من 5260 في 2024، كما زاد عدد المصابين 10.7% إلى 84553 من 76362.