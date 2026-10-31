مجموعة المركزية تستعرض حلولها المتكاملة للتنقل والتكنولوجيا في معرض سوفكس 2026 بالعقبة

خبرني - شاركت مجموعة المركزية، بصفتها راعيًا فضيًا، في النسخة الخامسة عشرة من معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2026"، الذي انطلقت فعالياته في مدينة العقبة برعاية وحضور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين والشخصيات الرسمية والعسكرية وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية. واستعرضت مجموعة المركزية خبراتها الممتدة في قطاع السيارات وحلول التنقل، ومجموعة متنوعة من المركبات والتقنيات المتطورة التي تجمع بين الأداء والاعتمادية والابتكار. وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على التزامها بتطوير حلول متكاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة للقطاعات المختلفة، وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الوطنية، ودعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بالسلامة المرورية في المملكة.

وتستند مجموعة المركزية، التي تأسست عام 1999، إلى خبرة تمتد على مدار 27 عامًا في قطاع السيارات والتنقل في الأردن، رسّخت خلالها مكانتها من خلال تمثيل مجموعة من العلامات التجارية العالمية، وتوفير حلول وخدمات متنوعة، تدعمها شبكة واسعة من مراكز الصيانة المعتمدة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة. وتواصل توظيف خبراتها وشراكاتها لتقديم حلول تواكب التطورات التكنولوجية واحتياجات الأفراد والمؤسسات.

وفي إطار مشاركتها في المعرض، استعرضت مجموعة المركزية عددًا من سيارات تويوتا لاند كروزر، شملت لاند كروزر هايبرد، ولاند كروزر برادو، ولاند كروزر FJ الجديدة كليًا، بما يجسّد تطور إرث لاند كروزر العريق، ويبرز ما تتميز به هذه السيارات من اعتمادية وأداء قوي وقدرات عالية على التعامل مع مختلف التضاريس والظروف.

وإلى جانب ذلك، عرضت مجموعة المركزية تشكيلة متنوعة من دراجات ياماها النارية والمركبات المخصصة للطرق الوعرة، شملت RMAX4 LE وMTT850P وWR450F وGrizzly وTW200 وRaptor وNMAX، مسلطةً الضوء على تنوع حلول التنقل التي تقدمها العلامة التجارية وقدرتها على تلبية متطلبات الاستخدامات المختلفة، بما فيها التنقل في البيئات الصعبة.

وامتدت مشاركة مجموعة المركزية إلى استعراض الحلول التكنولوجية التي تقدمها شركةConnected Motion التابعة لها، والمتخصصة في حلول التنقل الذكية، بما يشمل أنظمة إدارة أساطيل المركبات، وتقنيات تتبع المركبات وفحصها. وتسهم هذه الحلول في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز مستويات السلامة، بما يعكس توجه المركزية نحو التكامل بين المركبات والتكنولوجيا والخدمات المتخصصة.

وفي هذا السياق، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لمجموعة المركزية: "تعكس مشاركتنا في معرض سوفكس 2026 رؤيتنا لدور مجموعة المركزية في تطوير قطاع التنقل في الأردن، من خلال الجمع بين خبراتنا العريقة في قطاع السيارات والحلول التكنولوجية المبتكرة، وتوظيفها لتلبية الاحتياجات المتطورة للأفراد والمؤسسات. وانسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، التي تؤكد أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نؤمن بأن الشراكات الفاعلة وتبادل الخبرات والابتكار تشكّل ركائز أساسية لتعزيز الكفاءة والسلامة ودعم التنمية الوطنية، ونعتز بمواصلة التعاون مع مؤسساتنا الوطنية للمساهمة في بناء منظومة تنقل أكثر تطورًا وأمانًا".

وتنسجم مشاركة مجموعة المركزية في المعرض مع التزامها المستمر بدعم المبادرات الوطنية، وفي مقدمتها جهود تعزيز السلامة على الطرق، من خلال تعاونها المتواصل مع مديرية الأمن العام والمعهد المروري الأردني، ومشاركتها في هاكاثون السلامة المرورية، الذي يعكس اهتمامها بتشجيع الابتكار وتمكين الشباب من تطوير أفكار وحلول تسهم في مواجهة التحديات المرورية وتعزيز السلامة على الطرق في الأردن.

وتؤكد مجموعة المركزية من خلال هذه المشاركة حرصها على مواصلة الاستثمار في الخبرات والحلول المبتكرة، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الوطنية، بما يعزز دورها في تطوير قطاع التنقل والإسهام في تحقيق الأولويات التنموية للمملكة.