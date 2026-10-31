حارس الأرجنتين: سنهزم إسبانيا إن واجهناها اليوم

خبرني - تحدث حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو "ديبو" مارتينيز عن إصابته الأخيرة وفترة تعافيه وكواليس كأس العالم الماضية، خلال ظهوره في بودكاست "لوس إيدول"، إذ أدلى أيضاً بتصريحات مثيرة للجدل بشأن مواجهة محتملة مع المنتخب الإسباني.

وأكد حارس تشيلسي ومنتخب الأرجنتين أنه كان واثقاً من تفوق منتخب بلاده لو امتدت المباراة أمام إسبانيا إلى ركلات الترجيح، وقال: لو وصلنا إلى ركلات الترجيح لكنا فزنا. شعرت بأنه يومي. ينتابك إحساس بأن الكرة لن تدخل مرماك. منتخب فرنسا في 2022 فرض علي ضغطاً أكبر من هذا المنتخب الإسباني. إنهم فريق رائع، لكن لدي شعور بأننا كنا سنهزمهم اليوم.

وكشف مارتينيز تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، موضحاً أنها كانت بالغة الخطورة لدرجة أنه فقد الوعي ولم يتذكر ما حدث.

وأبان: كانت أشبه بضربة قاضية في نزالات الفنون القتالية المختلطة. فقدت الوعي ولا أتذكر أي شيء. أجروا لي أشعة في المستشفى واضطروا لخلع ثلاث أسنان. كنت أعاني من الإصابة منذ نهائي الدوري الأوروبي. وضع الأطباء جبيرة لي، وتمكنت من التدرب خلال الأسابيع الأولى باستخدام ذراع واحدة فقط أثناء الارتماء. وقبل النهائي بأيام استطعت التدرب بشكل طبيعي تماماً.

وأثنى الحارس الأرجنتيني على مدرب المنتخب ليونيل سكالوني، مشيراً إلى أنه انتظر حتى اللحظات الأخيرة قبل اتخاذ قرار بشأن مشاركته، رغم معاناته من كسر في أحد أصابعه طوال فترة كأس العالم.

وأضاف: لقد انتظرني حتى اللحظة الأخيرة. لعبت كأس العالم بأكملها وأنا أعاني من كسر في أحد أصابعي. كل ما طلبه مني هو أن أكون صادقاً معه بشأن قدرتي على خوض المباريات.