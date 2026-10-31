الشيباني: الجنوب السوري تعرض لأكثر من ألف اعتداء إسرائيلي خلال أقل من عامين

خبرني - قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، السبت، إن مسيرة بناء سوريا تصطدم بتحديات وجودية في الجنوب السوري حيث تعرض لأكثر من ألف اعتداء إسرائيلي خلال أقل من عامين أودت بحياة العشرات.
وجدد الشيباني خلال جلسة حول مرتكزات الأمن الإقليمي ضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر حوار المنامة 2026، المطالبة بالعودة إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول لعام 2024 وتفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشدداً على أن الجولان أرض سورية أبية، وأن القرار 497 هو المرجعية.
وبين أن استقرار المنطقة مرهون بإنهاء المأساة في قطاع غزة وإيجاد مسار يفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة، محذرا من أن أي تسوية تقفز فوق حقوق الفلسطينيين تبقى استراحة هشة بين حربين.
وأكد الشيباني، أن سوريا تجاوزت مراحل حساسة وصعبة وتجاوزت جدار الثقة لتصبح شريكا استراتيجيا وحقيقيا في أمن المنطقة واستقرارها، مشددا على أنه لا يمكن لأي دولة في المنطقة التفكير في أمنها بشكل منفرد، وأن أمن سوريا واستقرارها يتحققان عبر التكامل الإقليمي.