الشيباني: الجنوب السوري تعرض لأكثر من ألف اعتداء إسرائيلي خلال أقل من عامين

خبرني - قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، السبت، إن مسيرة بناء سوريا ‏تصطدم ‏بتحديات وجودية في الجنوب السوري حيث ‏ تعرض لأكثر من ألف اعتداء إسرائيلي خلال ‏أقل من عامين ‏أودت بحياة العشرات.

‏وجدد الشيباني خلال ‏جلسة حول ‏مرتكزات الأمن الإقليمي ضمن ‏أعمال الدورة ‏الثانية ‏والعشرين لمؤتمر حوار المنامة ‌‏2026، المطالبة بالعودة إلى خطوط ما قبل ‏الثامن من ‏كانون الأول لعام 2024 وتفعيل اتفاق فض ‏الاشتباك لعام ‌‏1974، مشدداً على أن الجولان أرض ‏سورية أبية، وأن ‏القرار 497 هو المرجعية.

وبين أن ‏استقرار المنطقة مرهون ‏بإنهاء المأساة في قطاع غزة وإيجاد ‏مسار يفضي إلى دولة فلسطينية ‏مستقلة، محذرا من ‏أن أي تسوية تقفز فوق حقوق ‏الفلسطينيين تبقى ‏استراحة هشة بين حربين.‏

وأكد ‏الشيباني، أن سوريا ‏تجاوزت مراحل حساسة ‏وصعبة وتجاوزت جدار الثقة لتصبح ‏شريكا ‏استراتيجيا وحقيقيا في أمن المنطقة واستقرارها، ‏مشددا ‏على أنه لا يمكن لأي دولة في المنطقة ‏التفكير في أمنها بشكل ‏منفرد، وأن أمن سوريا ‏واستقرارها يتحققان عبر التكامل ‏الإقليمي.