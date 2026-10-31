قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي

خبرني - توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 دبابات، السبت، في وادي الرقاد بريف درعا الغربي جنوبي سوريا، بالتزامن مع تحرك رتل عسكري مؤلف من ست عربات عسكرية باتجاه المنطقة، مرورا بقرية عابدين في حوض اليرموك.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الرتل انطلق من ثكنة الجزيرة بالقرب من قرية معرية واتجه نحو قرية عابدين مارا عبر وسط القرية قبل أن يواصل طريقه باتجاه وادي الرقاد، بالتزامن مع توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث دبابات في الوادي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت في 21 الشهر الحالي أطراف بلدة ‏عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بقذائف مدفعية، من دون ‏ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.‏

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك ‏لعام 1974 ‏عبر ‏‌‏‌‏‌‏‌‏توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ‏ومداهمة منازل المدنيين ‏واعتقالهم، ‏وتجريف ‌‏‌‏‌‏‌‏الأراضي، وتنفيذ ‏اعتداءات بالقذائف وغيرها.‏

وتطالب سوريا بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، وتؤكد ‏أن جميع ‏الإجراءات ‌‏التي يتخذها باطلة وملغاة وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو ‏المجتمع ‏الدولي إلى تحمل ‏مسؤولياته ووضع حد ‏لهذه الانتهاكات، ‌‏وإلزام الاحتلال ‏الإسرائيلي بالامتثال للقانون ‌‏الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات ‌‏الصلة، ما ‏يسهم في تجنيب ‏المنطقة مزيداً من ‏التوتر، وتهيئة الظروف اللازمة ‌‏لتحقيق ‏الأمن ‏والاستقرار المستدامين.‏

وفي السياق قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، السبت، إن مسيرة بناء سوريا ‏تصطدم ‏بتحديات وجودية في الجنوب السوري حيث ‏ تعرض لأكثر من ألف اعتداء إسرائيلي خلال ‏أقل من عامين ‏أودت بحياة العشرات.

‏وجدد الشيباني، المطالبة بالعودة إلى خطوط ما قبل ‏الثامن من ‏كانون الأول لعام 2024 وتفعيل اتفاق فض ‏الاشتباك لعام ‌‏1974، مشدداً على أن الجولان أرض ‏سورية أبية، وأن ‏القرار 497 هو المرجعية.