المرشد الأعلى الإيراني في رسالة مكتوبة يأمر برد فوري على أي تهديد

خبرني - وجّه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، السبت، القوات المسلحة بمواجهة أي نوع من التهديدات برد فوري ومؤثر ومن دون قيود جغرافية، داعيا إلى تحديث بنك الأهداف ووضع الأصول الأميركية والإسرائيلية في مرمى النيران الإيرانية.

وشدد خامنئي، خلال لقائه كبار قادة القوات المسلحة، على ضرورة الحفاظ على جاهزية قتالية دقيقة لتحقيق الردع الأقصى، وتعزيز البنية الاستخبارية العسكرية وتطوير القدرات الدفاعية والأمنية.

وحذر من أنه في حال شن الأعداء هجمات عسكرية، فإن القوات المسلحة والشعب الإيراني سيحددان نهايتها وظروفها.

وكان موقع المرشد الإيراني أعلن أن اللقاء شهد صدور توجيهات وصفها بالإستراتيجية.

ويأتي ذلك في ظل عدم ظهور مجتبى خامنئي علنا منذ توليه منصب المرشد الأعلى في آذار الماضي، رغم إصداره بيانات مكتوبة، وتأكيده لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وأثار غيابه تساؤلات بشأن وضعه الصحي، لا سيما بعد تقارير تحدثت عن إصابته في الغارة التي قتلت والده المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، في اليوم الأول من الحرب في 28 شباط الماضي، كما لم يظهر في جنازة والده في تموز الماضي.