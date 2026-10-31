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المرصد السوري : طائرات استطلاع مجهولة تحلق في سماء دمشق

  • 31 أكتوبر 2026
  • 14:06
المرصد السوري طائرات استطلاع مجهولة تحلق في سماء دمشق

خبرني - شهدت أجواء العاصمة دمشق تحليقاً مكثفاً لـ7 طائرات استطلاع مجهولة بالتزامن مع توغل دورية عسكرية إسرائيلية في منطقة بيت جن بريف دمشق الغربي. وفقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الانسان
ويأتي ذلك في سياق استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في محافظات ريف دمشق والقنيطرة ودرعا، والتي تتنوع بين التوغلات البرية داخل القرى والبلدات، وتحركات الدوريات العسكرية، والتحليق المتكرر لطائرات الاستطلاع في الأجواء السورية.
وتثير هذه التحركات المتزامنة مخاوف السكان من اتساع نطاق النشاط العسكري الإسرائيلي وانعكاساته على أمنهم وسلامتهم، في ظل استمرار الانتهاكات التي تطال الأراضي والأجواء السورية، وغياب مؤشرات على توقف هذه التحركات.

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