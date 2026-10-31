زين الأردن تحصد جائزة التميّز العالمي في التقنيات والحلول الناشئة

خبرني - حصدت شركة زين الأردن جائزة التميّز في التقنيات والحلول الناشئة (Excellence in Emerging Technology & Solutions Award) لعام 2026، ضمن جوائز التميّز في النطاق العريض (WBBA Broadband Excellence Awards)التي تمنحها الجمعية العالمية للنطاق العريض (World Broadband Association)وذلك عن مشروعها (HBB Proactive User Experience Assurance)الذي يوظّف الذكاء الاصطناعي لتطوير تجربة الإنترنت المنزلي وتعزيز كفاءة الشبكات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

وجاء هذا التتويج خلال مؤتمر تطوير النطاق العريض (Broadband Development Congress 2026)، الذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا بالتزامن مع مؤتمر ومعرض (Network X 2026) الذي يجمع نخبة من قادة قِطاع الاتصالات والتكنولوجيا حول العالم لبحث مستقبل الشبكات والخدمات الرقمية.

وتسلّط جوائز التميّز في النطاق العريض الضوء على المشاريع والحلول المبتكرة التي تنتقل من الأفكار والتجارب إلى تطبيقات عملية قابلة للتوسع وتحقق أثراً إيجابياً ملموساً في قِطاع الاتصالات.

ويعكس هذا الإنجاز توجّه شركة زين الأردن نحو توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات الإنترنت المنزلي، من خلال اعتماد حلول ذكية تسهم في تعزيز كفاءة الشبكات وتطوير آليات إدارتها، بما يواكب التطورات المتسارعة في قِطاع الاتصالات ويرتقي بتجربة المشتركين، إلى جانب الاستفادة من البيانات والتقنيات المتقدمة لتحسين أداء الشبكة وتطوير الخدمات وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية بما يلبي تطلعات المشتركين واحتياجاتهم المتنامية.

وتضع المبادرة تجربة المشترك في صميم أولوياتها من خلال الارتقاء بتجربة (الواي فاي) داخل المنزل وتوفير اتصال سلس وموثوق يلبي احتياجات كل مشترك، إذ تعمل الحلول الذكية على المراقبة المستمرة لأداء الشبكة وتحسينه بشكل استباقي بما يعزز جودة الاتصال واستقراره ويرتقي بتجربة المشترك، كما توصي المبادرة بالحلول الأنسب لكل منزل وفقاً لاحتياجات التغطية الخاصة به، بما يسهم في توفير تغطية (واي فاي) متكاملة وتجربة اتصال سلسة ومستقرة في مختلف أرجاء المنزل.

وتسهم هذه الحلول في تطوير آليات عمل الفرق الفنية من خلال تزويد المهندسين بأدوات ذكية تساعدهم على تحليل البيانات ومتابعة أداء الشبكة بكفاءة أكبر، بما يعزز سرعة إنجاز المهام ويرفع كفاءة العمليات.

وأكدت شركة زين الأردن أن هذه الجائزة تُضاف إلى سجل إنجازاتها المرموقة وتعكس مسيرتها الريادية في قيادة قِطاع الاتصالات الوطني، وحرصها على مواصلة الابتكار وتبنّي أحدث الحلول التكنولوجية، كما تجسّد التزام الشركة بدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة والمساهمة في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.

وبيّنت الشركة أن مواصلة الاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة تشكّل محوراً أساسياً في مسيرتها لمواصلة ريادتها في سوق الاتصالات الوطني وتطوير خدماتها بما يواكب أنماط الاستخدام الرقمي المتجددة وتطلعات المشتركين المستقبلية ويعزز قدرتها على تقديم حلول اتصالات متطورة تواكب متطلبات المستقبل.

وفي إطار جهودها المتواصلة لتطوير بنيتها التحتية الرقمية؛ حقّقت شركة زين الأردن ووفقاً للمعلومات الخاصة بالمشروع أكبر نطاق لنشر تقنية الألياف الضوئية إلى الغرف (FTTR) على مستوى العالم خارج الصين، حيث بلغت نسبة قاعدة المشتركين المهيأة للاستفادة من هذه التقنية 37% بالتزامن مع وصول نسبة انتشار الألياف الضوئية في الأردن إلى 70%، مما يعكس التزام الشركة بمواصلة تطوير خدماتها وتبنّي الحلول التكنولوجية المتقدمة.