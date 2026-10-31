وفاة طفلتين إثر حريق اندلع في خيمة للنازحين بغزة

خبرني - توفيت طفلتان فلسطينيتان، صباح السبت، متأثرتين بإصابتيهما جراء حريق، اندلع مساء الجمعة، في خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر طبية، بوفاة الطفلتين حبيبة زنون وأيسل أبو صهيبان، متأثرتين بإصابتيهما في الحريق.

وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ شهدت مخيمات النزوح في قطاع غزة حوادث حرائق مماثلة، أسفرت عن سقوط ضحايا، بينهم أطفال، وإصابة آخرين بحروق، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها النازحون، وإقامتهم في خيام تفتقر إلى شروط السلامة والأمان.