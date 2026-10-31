بعد أنباء عن وعكة صحية.. محمد منير بخير ويقضي إجازة مع أسرته

خبرني - يتواجد الكينج محمد منير حالياً في محافظة أسوان، لقضاء إجازة بعيداً عن الأجواء الفنية وضغوط العمل، وذلك وسط حالة من الجدل أُثيرت خلال الساعات الماضية، عقب تداول أنباء عن نقله إلى أحد المستشفيات، وهو ما أثار قلق جمهوره ومحبيه الذين حرصوا على الاطمئنان على حالته الصحية.

وكشف مصدر مقرب من أسرة الفنان المصري محمد منير أن الكينج يتواجد في أسوان لقضاء إجازة، مؤكداً أن حالته مستقرة، ولا صحة لما تم تداوله بشأن وجوده داخل المستشفى.

وأوضح أحمد البنداري، مدير أعمال الكينج، في تصريحات صحفية مساء الجمعة، أن الأنباء المتداولة بشأن تعرض محمد منير لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى غير صحيحة، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة ولا يعاني من أي تعب.

وكانت أنباء قد انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن تعرض الفنان محمد منير لأزمة صحية مفاجئة، ما أثار حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه، ودفع الكثيرين للتساؤل عن حقيقة حالته الصحية.

ويترقب جمهور محمد منير عودته إلى نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة، ومواصلة تقديم أعمال غنائية جديدة، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به من جمهوره ومحبيه.