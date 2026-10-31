*
السبت: 31 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الهند تعلن تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال لهجوم في الخليج

  • 31 أكتوبر 2026
  • 12:56
الهند تعلن تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال لهجوم في الخليج

خبرني - قال وزير الموانئ والشحن الهندي سارباناندا سونوال إن ناقلة الغاز الطبيعي المسال (إم/تي ألمايدا)، التي ترفع علم جزر مارشال، تعرضت للاستهداف بمقذوف في الخليج العربي يوم 30 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، وذلك في منشور له على منصة إكس اليوم السبت.

وأفاد التقرير بأن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 شخصاً، بمن فيهم 6 مواطنين هنود، بأمان، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وأكدت السلطات الهندية مراقبتها الحثيثة لتطورات الأوضاع، مشيرة إلى استمرار التواصل مع إدارة الناقلة.

ويؤكد مسؤولون إيرانيون أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة القوات الإيرانية وإدارتها، وأن مرور السفن عبر مسارات غير قانونية يعرّضها للخطر، مشددين على أن الممر المائي لن يُفتح إلا بتنفيذ شروط طهران.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ترقّب لمظاهرات شبابية في 34 مدينة في ألمانيا اليوم
ترقّب لمظاهرات شبابية في 34 مدينة في ألمانيا اليوم
  • 2026-10-31 12:25
تركيا ترشح فريدون سينيرلي أوغلو لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
تركيا ترشح فريدون سينيرلي أوغلو لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
  • 2026-10-31 12:17
إيران تتمسك بشروطها السبعة وسط أنباء عن احتمال تجدد الضربات
إيران تتمسك بشروطها السبعة وسط أنباء عن احتمال تجدد الضربات
  • 2026-10-31 12:14
عراقجي يتوعد بردّ إيراني مدمر: :لن تلتزم بأي خطوط حمراء بعد الآن
عراقجي يتوعد بردّ إيراني مدمر: :لن تلتزم بأي خطوط حمراء بعد الآن
  • 2026-10-31 11:44
مصرع 7 أشخاص بينهم 5 أطفال في سيول سورية
مصرع 7 أشخاص بينهم 5 أطفال في سيول سورية
  • 2026-10-31 10:01
فيصل القاسم: من المستفيد من تأجيج التوتر بين الأردن وسورية؟
فيصل القاسم: من المستفيد من تأجيج التوتر بين الأردن وسورية؟
  • 2026-10-31 09:55