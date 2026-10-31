الهند تعلن تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال لهجوم في الخليج

خبرني - قال وزير الموانئ والشحن الهندي سارباناندا سونوال إن ناقلة الغاز الطبيعي المسال (إم/تي ألمايدا)، التي ترفع علم جزر مارشال، تعرضت للاستهداف بمقذوف في الخليج العربي يوم 30 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، وذلك في منشور له على منصة إكس اليوم السبت.

وأفاد التقرير بأن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 شخصاً، بمن فيهم 6 مواطنين هنود، بأمان، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وأكدت السلطات الهندية مراقبتها الحثيثة لتطورات الأوضاع، مشيرة إلى استمرار التواصل مع إدارة الناقلة.

ويؤكد مسؤولون إيرانيون أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة القوات الإيرانية وإدارتها، وأن مرور السفن عبر مسارات غير قانونية يعرّضها للخطر، مشددين على أن الممر المائي لن يُفتح إلا بتنفيذ شروط طهران.