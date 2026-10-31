كلية الصيدلة في عمان العربية تنظم محاضرة توعوية في مدارس النمو التربوي حول مخاطر مشروبات الطاقة لليافعين

خبرني - في إطار دور جامعة عمان العربية في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الصحي، وبدعم من الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وبمتابعة الدكتورة لبنى الغرايبة عميد كلية الصيدلة، نظّمت الكلية محاضرة توعوية بعنوان: "أضرار ومخاطر مشروبات الطاقة لدى اليافعين"، استهدفت طلبة المرحلة الثانوية من القطاع الصحي في مدارس النمو التربوي بالعاصمة عمّان، قدّمتها الدكتورة مي الحوامدة عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة، بمشاركة عدد من طالبات الكلية.

وتناولت المحاضرة أبرز المخاطر الصحية المترتبة على الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة وانعكاساتها على صحة اليافعين، لا سيما اضطرابات النوم، وزيادة معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، فضلًا عن الآثار المحتملة لارتفاع نسب الكافيين والسكريات فيها على الصحة العامة والتركيز والتحصيل الدراسي، كما ركّزت على تصحيح المفاهيم المغلوطة الشائعة حول هذه المشروبات، وتوضيح الفروقات بينها وبين المشروبات الرياضية، إلى جانب تعزيز وعي الطلبة بأهمية اتخاذ قرارات صحية سليمة تستند إلى المعلومات العلمية الموثوقة، وشهدت المحاضرة تفاعلًا لافتًا من الطلبة من خلال النقاش وطرح الأسئلة وتبادل الآراء حول أنماط استهلاك مشروبات الطاقة، والممارسات الصحية التي تسهم في الحد من مخاطرها، مما أتاح لهم فرصة الاستفادة من المعلومات العلمية والتوجيهات الصحية بصورة مباشرة.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن جهود كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية، وتفعيل دورها في نشر الثقافة الصحية وتوظيف الخبرات الأكاديمية والصيدلانية لخدمة المجتمع، فضلًا عن تعزيز مشاركة طلبتها في المبادرات والأنشطة التوعوية، وإتاحة المجال أمامهم لتطبيق معارفهم العلمية في الميدان، كما وتؤكد هذه المحاضرة أهمية الشراكة بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية في نشر الوعي الصحي لدى فئة اليافعين، وترسيخ السلوكيات الصحية السليمة، بما يسهم في حماية صحتهم وتعزيز قدرتهم على تبنّي أنماط حياة أكثر وعيًا وتوازنًا.

