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  • الشيباني: لا مناوشات بين الأردن وسورية بل هناك علاقة متكاملة في مختلف القطاعات

الشيباني: لا مناوشات بين الأردن وسورية بل هناك علاقة متكاملة في مختلف القطاعات

  • 31 أكتوبر 2026
  • 12:36
الشيباني لا مناوشات بين الأردن وسورية بل هناك علاقة متكاملة في مختلف القطاعات

خبرني - أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، السبت، أن هناك علاقة متكاملة في مختلف القطاعات بين الأردن وسوريا، مشددا على عدم وجود مناوشات بين البلدين.

وقال الشيباني، إن المجلس الاستراتيجي الأعلى بين سوريا والأردن سيعقد جلسته الثالثة في الشهر المقبل.

وأضاف أن هناك تعاونا كبيرا بين الأردن والعراق ولبنان وسوريا لضمان أمن واستقرار الحدود.

وتحدث عن وجود تجربة ناجحة في سوريا بطرد الميليشيات التي تدخلت فيها وأدخلتها في حرب مدمرة استمرت 14 عاما.

وأكد أن أي سلاح خارج إطار الدولة يؤدي إلى إضعاف الدولة نفسها قبل أن يؤذي الآخرين ودول الجوار.

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