رئيس جامعة عمان العربية يلتقي كادر كلية الصيدلة لمتابعة خطط التطوير والارتقاء بالأداء

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على نشر وتحقيق أهدافها الاسترايتيجية بين كافة منسوبيها والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي وتعزيز جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية، وحرصاً من الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة على التواصل مع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في كلية الصيدلة، التقى الدكتور الوديان بكادر الكلية لبحث سبل تطوير العملية التعليمية ومواكبة المستجدات الأكاديمية والبحثية.

وأكد الدكتور الوديان خلال اللقاء على حرص جامعة عمان العربية على مساندة كليات الجامعة وتوفير احتياجاتها، وتقديم الدعم الأكاديمي واللوجستي اللازم لتمكينها من المساهمة الفاعلة بتحقيق استراتيجية الجامعة وتنفيذ خططها التطويرية وتحقيق أهدافها، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الكوادر الأكاديمية والإدارية لمواصلة مسيرة الريادة والتميز، وتعزيز دور كلية الصيدلة في التعليم والبحث العلمي.

من جانبها أكدت الدكتورة لبنى غرايبة عميد كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية اعتزازها بالدعم الذي تقدمه رئاسة الجامعة للكلية، مشيرةً إلى أهمية هذا اللقاء في تعزيز التواصل المباشر، ومناقشة الأولويات التطويرية والوقوف على احتياجات الكلية، مما يسهم في تطوير الأداء الأكاديمي والبحثي، وتمكين أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية من القيام بمهامهم بكفاءة، ومواصلة العمل على تحقيق أهداف الكلية وتطلعات الجامعة نحو الريادة والتميز.

وتناول اللقاء خطط التطوير الأكاديمي في كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية، وسبل تعزيز منظومة البحث العلمي، وتوفير البيئة الداعمة لأعضاء الهيئة التدريسية لإجراء دراسات وأبحاث نوعية تسهم في تعزيز مكانة الجامعة ورفع تصنيفها العالمي، كما جرى بحث آليات تطوير قدرات الكوادر التدريسية وتأهيلها أكاديميًا وتقنيًا، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية ومستوى مخرجاتها، وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، تم خلاله الاستماع إلى أبرز الملاحظات والتحديات التي تواجه سير العمل في الكلية، ومناقشة الحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجتها، مما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري وتوفير بيئة عمل داعمة ومحفزة تحقيقاً لرؤية الجامعة في الريادة والتميز.



وتأتي هذه اللقاءات انسجاماً مع نهج جامعة عمان العربية القائم على تعزيز التواصل المباشر مع كلياتها، والوقوف على احتياجاتها وأولوياتها التطويرية، بما يعزز التكامل المؤسسي، ويدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية للجامعة، ويسهم في الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي.