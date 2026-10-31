فريق جرش في صدارة دوري الدرجة الأولى بعد ختام الجولة السابعة

خبرني - واصل فريق جرش صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد ختام منافسات الأسبوع السابع من الدوري الذي انتهى مساء أمس الجمعة.

وشهدت الجولة السابعة فوز شباب العقبة على معان بنتيجة 2-1، سجل لشباب العقبة عاصم العشوش د.26، وإيهاب الكباريتي د.47، فيما أحرز عدي الشديفات د.57، هدف معان.

وتغلب السرحان على الصريح بهدف دون مقابل، سجله معتصم عالية د.90+3، فيما فاز جرش على حي الأمير حسن بنتيجة 3-1، عبر محمود كريم إسماعيل د.35، وهيثم البدندي د.41، ونهار الرشود د.51، فيما سجل عبد الهادي البريشي د.90+1، هدف حي الأمير حسن الوحيد.

وحقق اليرموك الفوز على الهاشمية بهدف دون مقابل، سجله إياد عماوي د.25، فيما تعادل الأهلي مع اتحاد الرمثا بهدف لمثله، حيث سجل محمد الحسنات لاتحاد الرمثا د.33، وعدي القرا للأهلي د.75، فيما انتهت مواجهة سهل حوران وعمان FC بالتعادل دون أهداف.

ومع اختتام منافسات الأسبوع السابع، يواصل جرش صدارة ترتيب الفرق برصيد 17 نقطة، يليه عمان FC بـ15 نقطة، ثم اليرموك بـ14 نقطة، واتحاد الرمثا وسهل حوران والسرحان برصيد 10 نقاط، ومعان والهاشمية بـ9 نقاط، والأهلي بـ8 نقاط والصريح وحي الأمير حسن وشباب العقبة برصيد 3 نقاط.

وبحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما يهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.