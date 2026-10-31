تركيا ترشح فريدون سينيرلي أوغلو لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

خبرني - رشحت تركيا الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فريدون هادي سينيرلي أوغلو، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء السبت نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية.

وأفادت الوكالة أنه تم تقديم ترشيح سينيرلي أوغلو في رسالة بتاريخ الجمعة تحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، سلمها المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة أحمد يليز إلى رئيسي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

ولم يكن بإمكان المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة تأكيد هذه المعلومات في اتصال أجرته معها وكالة فرانس برس.

كما لم ترد البعثة التركية لدى الأمم المتحدة على طلبات بهذا الصدد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة من الجمود في عملية انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة، إذ لم تسفر جولة التصويت الاستطلاعية السابعة التي أجراها مجلس الأمن الجمعة في جلسة مغلقة عن نتيجة حاسمة، وفقا لما ذكرته المصادر للوكالة.

وحلت ريبيكا غرينسبان النائبة السابقة لرئيس كوستا ريكا، في الطليعة مجددا، متقدمة على الأرجنتيني رافاييل غروسي، المدير الحالي للهيئة الدولية للطاقة الذرية، وكارولين رودريغيز بيركيت وزيرة خارجية غويانا السابقة.

غير أن أيا من المرشحين السبعة المتنافسين لم يتمكن خلال تصويت سابق من تفادي صوت سلبي من واحدة على الأقل من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والتي تملك حق النقض، وهي الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا.

وبعد هذا التصويت الأخير، انسحب الرئيس السنغالي السابق مكي سال، بينما تقدمت مرشحة جديدة هي الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة التي حلت في المرتبة الرابع الجمعة من حيث عدد الأصوات.

وتنتهي ولاية الأمين العام الحالي البرتغالي أنطونيو غوتيريش في 31 كانون الأول.

وحتى في حال حصول أي مرشح للمنصب على الأصوات التسعة المطلوبة من أصل 15 صوتا في مجلس الأمن، فيجب عليه أيضا ألا يواجه حق النقض من أي من الدول الخمس الكبرى التي تشهد انقسامات عميقة في ما بينها.

وبعد التوافق على مرشح، يُرفع اسمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم جميع الدول الأعضاء للمصادقة عليه.

ووفقا لعرف جغرافي لا يتّبع دوما، لا بدّ من أن يعود المنصب هذه المرّة لشخصية من أميركا اللاتينية. وتدعو عدّة بلدان أيضا إلى أن تتولّى امرأة الأمانة العامة للمرّة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة.