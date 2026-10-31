انطلاق أعمال منتدى الذكاء الاصطناعي في عمان الأحد

خبرني - تعقد جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، الأحد، في عمان، منتدى "الذكاء الاصطناعي: من التبني إلى الأثر" بمشاركة مسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومستثمرين وخبراء وممثلين عن قطاع التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية، وتحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية.

ويتضمن المنتدى جلسة خاصة بمشاركة سمو الأميرة سمية بنت الحسن بعنوان "التكنولوجيا، المواهب، والطموح الوطني: بناء جيل الأردن في الذكاء الاصطناعي"، وتتناول الجلسة أهمية الذكاء الاصطناعي في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي والتكنولوجي، ودور الابتكار والبحث العلمي وتطوير الكفاءات البشرية في تعزيز قدرة الأردن على مواكبة التحولات الرقمية العالمية، والاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التقنيات في مختلف القطاعات.

وينظم المنتدى من خلال وحدة تمكين المرأة اقتصاديا في قطاع التكنولوجيا (SHETECHS).

وتعد SHETECHS إحدى مبادرات جمعية "إنتاج" الهادفة إلى تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتمكينها اقتصاديا ومهنيا، من خلال تطوير المهارات الرقمية، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وبناء الشراكات التي تتيح للنساء فرصا أوسع للعمل والتطور المهني في القطاع التكنولوجي.

ويعكس تنظيم المنتدى من خلال SHETECHS أهمية تعزيز حضور المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتمكينها من المشاركة في تطوير الحلول الرقمية وقيادة الابتكار، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة.

ويهدف المنتدى إلى بحث سبل الانتقال من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى توظيفها بصورة عملية تحقق نتائج اقتصادية وتشغيلية قابلة للقياس، وتعزيز قدرة المؤسسات والشركات الأردنية على الاستفادة منها في رفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة وتطوير الخدمات وزيادة التنافسية.

ويناقش المنتدى عددا من المحاور الرئيسية، أبرزها السيادة الرقمية وإدارة البيانات، ومستقبل المهارات وسوق العمل، والنمو الرقمي الشامل، إلى جانب جدوى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وقياس عوائده الاقتصادية والتشغيلية، واستعراض التطبيقات العملية التي أحدثت تحولاً في أداء المؤسسات ونماذج أعمالها.

كما يسلط الضوء على أهمية بناء منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وتطوير بيئة الابتكار وريادة الأعمال، بما يتيح للشركات الأردنية توسيع أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج" نضال البيطار، إن تنظيم المنتدى يأتي ضمن جهود الجمعية لتعزيز جاهزية الاقتصاد الأردني لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، وتحويل الذكاء الاصطناعي من أدوات تقنية إلى محرك فعلي للنمو الاقتصادي والابتكار وتطوير الأعمال.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى قياس أثرها الفعلي في أداء المؤسسات، من خلال تطبيقات تسهم في خفض الكلف التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع الإنتاجية، وتطوير منتجات وحلول تكنولوجية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكد البيطار أن الأردن يمتلك قاعدة من الكفاءات البشرية والشركات التكنولوجية المؤهلة لتطوير حلول متقدمة في الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في المهارات الرقمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والجامعات، بما يسهم في تحويل هذه الإمكانات إلى فرص استثمارية ووظائف نوعية تدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح أن المنتدى يشكل منصة تجمع صناع القرار والخبراء والمستثمرين وقادة الشركات لتبادل التجارب العملية ومناقشة التحديات المرتبطة بتبني الذكاء الاصطناعي، وبحث آليات تسريع استخدامه في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع التركيز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من هذه التقنيات.

وأشار البيطار إلى أهمية الدور الذي تضطلع به SHETECHS في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الرقمي، مؤكدا أن الاستثمار في الكفاءات النسائية وتطوير مهاراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي يمثل أولوية لتعزيز الابتكار وتوسيع قاعدة المستفيدين من النمو التكنولوجي.

ومن جانبها، قالت رئيسة وحدة تمكين المرأة اقتصاديا في قطاع تكنولوجيا المعلومات (SHETECHS) في جمعية “إنتاج”، زين عصفور، إن تنظيم المنتدى يعكس توجه الوحدة نحو إبراز الدور الاقتصادي للقيادات النسائية وصاحبات الخبرات المتقدمة في قطاع التكنولوجيا، وتعزيز مساهمتهن في صياغة استراتيجيات الأعمال واتخاذ القرارات المرتبطة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وأكدت عصفور أن SHETECHS تنطلق من أهمية توظيف الخبرات النسائية المتراكمة في تطوير الأعمال وقيادة التحولات التكنولوجية داخل المؤسسات، مشيرة إلى أن تنوع الخبرات ووجهات النظر في مواقع صنع القرار يمثل عاملاً مهماً في تحسين الأداء المؤسسي، وتطوير حلول مبتكرة، وتحويل الاستثمارات التكنولوجية إلى نتائج اقتصادية ملموسة.

ودعت جمعية "إنتاج" المهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل المنتدى عبر الموقع الإلكتروني: www.ai4allsummit.com.