عراقجي يتوعد بردّ إيراني مدمر: :لن تلتزم بأي خطوط حمراء بعد الآن

خبرني - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الجمهورية الإسلامية لن تلتزم بأي "خطوط حمراء" بعد الآن، ردا على تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وكتب عراقجي في تدوينة على حسابه بمنصة "X" اليوم السبت: "عندما بدأت الغارات الجوية الأمريكية والاسرائيلية على إيران العام الماضي، أبدى ميرتس ترحيبه بتلك الهجمات، واصفا إياها بأنها تنفيذ للعمل القذر لأوروبا".

وأضاف وزير الخارجية: "إن مبلغ 100 مليار يورو لا يمكن مقارنته بالرد الحاسم والمدمر الذي ستوجهه القوات المسلحة الإيرانية لكل من يتجرأ على المساس بسيادة شعبنا ولن تكون هناك خطوط حمراء بعد الآن".

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد دعا في ختام زيارته لكوريا الجنوبية يوم الجمعة الأطراف المتنازعة إلى تغليب المسار الدبلوماسي لإنهاء النزاع، تعقيبا على التكهنات المتعلقة باحتمالية تجدد الهجمات الأمريكية على إيران.

وقال ميرتس: "أناشد جميع الأطراف المتنازعة بضرورة إدراك أن الحل العسكري ليس خيارا مطروحا، ونحن نعمل على تعزيز وتنسيق الجهود الدبلوماسية عبر مختلف القنوات لإنهاء هذا النزاع في أقرب وقت ممكن".

وأشار إلى التداعيات الاقتصادية للنزاع على القارة الأوروبية، موضحا أن لألمانيا مصالح اقتصادية حيوية في تسوية هذا الصراع، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد كبد أوروبا بالفعل خسائر تجاوزت 100 مليار يورو.