نواف راجي حجاحجه العبادي في ذمة الله

(وٌالَذِيَنِ إذِا آصّآبًتٌهّمً مًصّيَبًهّ قُآلَوٌا إنِآ لَلَهّ وٌإنِآ إلَيَهّ راجّعٌوٌنِ)
خبرني - انتقل الى الرفيق الأعلى المغفور له ساطع نواف راجي حجاحجه العبادي أشقاءه كل من أحمد ( أبو رضوان) و عبدالمجيد (ناصر/أبوعمر)
شقيقاته هدى (أم طلال أبوسليم) وأسمى ( أم محمد كلالدة)
والد كل من سعيد، عدي، محمد، نور وسجى
الدفن اليوم السبت ٣١/١٠ بعد صلاة العصر في مقبرة زي الإسلامية والصلاة في مسجد الخلفاء الراشدين المصلى / بجانب محطة توتال
تقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة جمعية التواضرسة بجانب دفاع المدني السلط / البقعان
اليوم السبت بعد الدفن مباشرة، والأحد بعد صلاة العصر
" انا لله وانا اليه راجعون "
لوكيشن القاعة :
https://maps.app.goo.gl/hVvDC7LxicaTqNav9