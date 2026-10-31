ساطع نواف راجي حجاحجه العبادي في ذمة الله

(وٌالَذِيَنِ إذِا آصّآبًتٌهّمً مًصّيَبًهّ قُآلَوٌا إنِآ لَلَهّ وٌإنِآ إلَيَهّ راجّعٌوٌنِ)

خبرني - انتقل الى الرفيق الأعلى المغفور له ساطع نواف راجي حجاحجه العبادي أشقاءه كل من أحمد ( أبو رضوان) و عبدالمجيد (ناصر/أبوعمر)

شقيقاته هدى (أم طلال أبوسليم) وأسمى ( أم محمد كلالدة)

والد كل من سعيد، عدي، محمد، نور وسجى

الدفن اليوم السبت ٣١/١٠ بعد صلاة العصر في مقبرة زي الإسلامية والصلاة في مسجد الخلفاء الراشدين المصلى / بجانب محطة توتال

تقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة جمعية التواضرسة بجانب دفاع المدني السلط / البقعان

اليوم السبت بعد الدفن مباشرة، والأحد بعد صلاة العصر

" انا لله وانا اليه راجعون "

لوكيشن القاعة :

https://maps.app.goo.gl/hVvDC7LxicaTqNav9