كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية تكرّم العميد السابق الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج تقديراً لجهودها وإنجازاتها

خبرني - في إطار تقدير جامعة عمان العربية لجهود كوادرها الأكاديمية والإدارية، وحرصها على تعزيز ثقافة الوفاء والتقدير للعطاء المؤسسي، نظّمت كلية الصيدلة في الجامعة لقاءً تكريميًا للأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج بمناسبة انتهاء فترة عملها عميدةً للكلية، تقديرًا لجهودها الأكاديمية والإدارية وإسهاماتها في تطوير الكلية والارتقاء بمسيرتها خلال فترة توليها عمادة الكلية، بحضور الدكتورة لبنى غرايبة عميد كلية الصيدلة، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الكلية.
وتضمّن اللقاء استعراضًا لأبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها حصول الكلية على الاعتماد الأمريكي للتعليم الصيدلاني (ACPE)، واستحداث برنامج ماجستير اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية بوصفه برنامجًا نوعيًا على مستوى المنطقة، إلى جانب تفعيل الأنشطة المجتمعية، وتخريج عدد من أفواج طلبة مرحلتي البكالوريوس والماجستير.
وخلال اللقاء ثمّنت الدكتورة لبنى غرايبة عميد الكلية جهود الدكتورة أبو حويج وبصماتها في مسيرة الكلية، مؤكدةً الحرص على مواصلة العمل والبناء على ما تحقق من إنجازات، بما يسهم في تعزيز مكانة الكلية وتطوير أدائها وتحقيق المزيد من التقدم والتميز، وفي الختام قدّمت الدكتورة غرايبة درعًا تكريميًا للدكتورة أبو حويج، تقديرًا لجهودها وعطائها، فيما أعربت الدكتورة أبو حويج عن شكرها وتقديرها لأسرة الكلية، متمنيةً للدكتورة غرايبة التوفيق في مهامها، ومؤكدةً أن ما تحقق من نجاحات هو ثمرة العمل الجماعي والتعاون المشترك بين مختلف أعضاء أسرة الكلية، كما أعربت عن تمنياتها للكلية بمواصلة مسيرة التقدم والازدهار، وعبّر الحضور عن شكرهم وتقديرهم للدكتورة أبو حويج، مثمنين جهودها في إدارة شؤون الكلية ومساهمتها في تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين الأكاديمي والإداري.