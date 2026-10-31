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  • طلبة تكنولوجيا المعلومات في "عمان العربية" يشاركون في فعاليات مؤتمر "OWASP Amman" للأمن السيبراني

طلبة تكنولوجيا المعلومات في "عمان العربية" يشاركون في فعاليات مؤتمر "OWASP Amman" للأمن السيبراني

  • 31 أكتوبر 2026
  • 11:28
طلبة تكنولوجيا المعلومات في عمان العربية يشاركون في فعاليات مؤتمر OWASP Amman للأمن السيبراني

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا، وتعزيز الربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، شارك فريق "Reaper" من طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة في فعاليات مؤتمر "OWASP Amman" المتخصص في الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات الآمنة، وذلك من خلال مشاركة أتاحت للطلبة فرصة الاطلاع على أحدث الممارسات التقنية والتفاعل مع الخبراء والمختصين في هذا المجال.

ومثّل جامعة عمان العربية في أعمال المؤتمر كل من الطلبة: محمود الزاملي، وسليمان القرنة، وميس شطناوي من قسم الامن السيبراني في كلية تكنولوجيا المعلومات، حيث استعرضوا مشاريعهم وأفكارهم التقنية، وقدموا نماذج من المبادرات الطلابية التي عكست ما يمتلكونه من مهارات تطبيقية وقدرات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما أتاح الفرصة للحضور التعرف على جوانب من إبداعات طلبة جامعة عمان العربية وإمكاناتهم، وجاءت هذه المشاركة بدعم وتوجيه من عمادة كلية تكنولوجيا المعلومات ممثلة بالدكتور رامي سحويل عميد الكلية، والدكتور بلال خاطر مساعد عميد الكلية، والدكتور حسام أبو منشار عضو هيئة التدريس في الكلية، الذين حرصوا على دعم الطلبة وتشجيعهم على تطوير قدراتهم التقنية، وتوفير البيئة المناسبة لإبراز إبداعاتهم ومشاركاتهم في الفعاليات والمحافل المتخصصة.

وأعرب الطلبة المشاركون عن تقديرهم لهذه التجربة النوعية وما أتاحته من فرصة للاطلاع على نماذج ومشاريع ابتكارية رائدة، والتعرف إلى تجارب عملية في مجالات أمن المعلومات، مؤكدين على أن هذه المشاركة شكّلت تجربة ثرية أسهمت في توسيع آفاقهم الأكاديمية والعملية، وأتاحت لهم فرصة التفاعل مع الخبراء والمختصين في هذا المجال، واستلهام أفكار جديدة تعزز قدرتهم على تطوير مشاريع مبتكرة مستقبلاً.

وتأتي مشاركة فريق "Reaper" من جامعة عمان العربية في هذا المؤتمر ضمن جهود الجامعة الهادفة إلى بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية والدولية، وتوفير فرص نوعية لطلبتها للتعلم والتفاعل مع الخبرات والممارسات العالمية، بما يعزز قدراتهم في مجالات الابتكار والتحول الرقمي ويرفع من تنافسيتهم في سوق العمل.

طلبة تكنولوجيا المعلومات في عمان العربية يشاركون في فعاليات مؤتمر OWASP Amman للأمن السيبراني
طلبة تكنولوجيا المعلومات في عمان العربية يشاركون في فعاليات مؤتمر OWASP Amman للأمن السيبراني
طلبة تكنولوجيا المعلومات في عمان العربية يشاركون في فعاليات مؤتمر OWASP Amman للأمن السيبراني
طلبة تكنولوجيا المعلومات في عمان العربية يشاركون في فعاليات مؤتمر OWASP Amman للأمن السيبراني

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