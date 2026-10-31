جامعة عمان العربية تطلق مشروع (INCLUDE-ASD) بدعم من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعليم الدامج وتوظيف الذكاء الاصطناعي بقيمة (655000

خبرني - أطلقت جامعة عمان العربية أعمال مشروع ( INCLUDE-ASD ) ، التي تتولى تنسيقه وتنفيذه بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية ومتخصصة من فلسطين وإيطاليا وإسبانيا بالإضافة إلى الأردن ، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج إيراسموس + (Erasmus+) ، لبناء القدرات في مجال التعليم العالي، بهدف تطوير منظومة التعليم الدامج، وتعزيز توظيف الابتكار والتكنولوجيا في دعم الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد والأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء إطلاق المشروع خلال الاجتماع الأول للشركاء الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الشريكة، حيث شهد الاجتماع بدء أعمال المشروع رسميًا، وتحديد مسارات التعاون والتنسيق بين الشركاء، بما يعزز تبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات الأكاديمية العربية والأوروبية في مجالات التعليم الدامج وبناء القدرات.

وخلال الاجتماع رحب الدكتور سامر العياصرة منسق المشروع ومدير مركز الابداع والابتكار وريادة الأعمال، وعضو الهيئة التدريسية في كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية بالمشاركين، مستعرضًا الإطار العام للمشروع ورؤيته وأهدافه ومحاوره الرئيسة، التي ترتكز على تحقيق التكامل بين التربية الخاصة والتقنيات المساندة والتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في تطوير ممارسات تعليمية مبتكرة تستجيب لاحتياجات المتعلمين وتراعي الفروق الفردية بينهم ، مشيراً إلى أن المشروع يمتد على مدار (3) سنوات، ويتضمن إعداد وتطوير دبلوم مهني متخصص، وتنفيذ برامج تدريبية تستهدف بناء قدرات الكوادر الأكاديمية والمهنية، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسسات المشاركة، م ما يسهم في تطوير بيئات تعليمية دامجة، وتوسيع فرص الوصول والمشاركة في التعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة ، لا سيما الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد.

وتؤكد جامعة عمان العربية من خلال قيادتها لهذا المشروع حرصها على توظيف شراكاتها الدولية في مبادرات ذات أثر أكاديمي ومجتمعي مستدام، وتعزيز توظيف المعرفة والتكنولوجيا والابتكار في تطوير حلول عملية تسهم في ترسيخ مبادئ التعليم الدامج وتكافؤ الفرص.