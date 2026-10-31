أورنج الأردن والمركز الأردني للتصميم والتطوير يوقّعان اتفاقية لدعم الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار

خبرني - في إطار جهودها المتواصلة لدعم ريادة الأعمال والابتكار في المملكة، وقّع المركز الأردني للتصميم والتطوير و أورنج الأردن اتفاقية تعاون استراتيجية على هامش معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2026"، بهدف تمكين الشركات الناشئة وتعزيز فرص تطورها ونموها. وتجمع الاتفاقية بين القدرات الفنية والهندسية التي يمتلكها المركز وخبرات مركز أورنج الرقمي في دعم منظومة الريادة والابتكار ، بما يسهم في تطوير حلول تلبي احتياجات السوق وتدعم الاقتصاد الرقمي في المملكة.

ووقّع الاتفاقية كلٌّ من ال مدير ال عام لل مركز الأردني للتصميم والتطوير، اللواء المهندس المتقاعد أيمن أحمد البطران ، والرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور .

وتركّز الاتفاقية على دعم الشركات الناشئة الواعدة من خلال برامج الإرشاد والتوجيه، والمعسكرات التدريبية، وبرامج الحاضنات، والأنشطة الهادفة إلى تطوير الأعمال، إلى جانب تنظيم مبادرات ابتكارية مشتركة، تشمل الهاكاثونات والتحديات الابتكارية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والواقع المعزز والافتراضي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات .

وعلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، أن الشراكة مع المركز الأردني للتصميم والتطوير تجمع بين الخبرات الريادية والتكنولوجية والهندسية، بما يعكس التزام الجانبين المشترك بتعزيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة، انسجاماً مع أهداف المملكة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن هذه الشراكة تعزز دور أورنج الأردن بصفتها المزود الرقمي الرائد والمسؤول في المملكة، وتؤكد مواصلة استثماراتها في منظومة ريادة الأعمال من خلال مركز أورنج الرقمي وشراكاتها الاستراتيجية . ومن خلال إتاحة الوصول أمام الشركات الناشئة إلى الخبرات المتخصصة والموارد اللازمة، ستسهم هذه الشراكة في تطوير حلولها، وتوسيع نطاق أعمالها، والمساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي الأردني.

ومن جانبه، أكد المدير العام للمركز الأردني للتصميم والتطوير، اللواء المهندس المتقاعد أيمن أحمد البطران، أن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع رؤية المركز في تعزيز الابتكار وتطوير القدرات الوطنية، وتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة وتمكينها من تحويل أفكارها الإبداعية إلى مشاريع وحلول قابلة للتطبيق والنمو. وأشار إلى أن الجمع بين الإمكانات الفنية والهندسية للمركز والخبرات الرقمية والريادية لأورنج الأردن من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال، ويسهم في توظيف التكنولوجيات الناشئة في تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات السوق، وتعزز تنافسية الشركات الأردنية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. كذلك، فقد أكد أهمية بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص لترسيخ بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.

وتشمل مجالات التعاون تسهيل ربط الشركات الناشئة الواعدة بفرص التعاون التقني والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والإمكانات التقنية والهندسية للمركز في تقييم النماذج الأولية واختبارها، ودعم المشاريع الابتكارية المختارة .