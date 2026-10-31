عمّان الأهلية تشارك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في الدوحة

خبرني - شاركت جامعة عمّان الأهلية، ممثلةً بمديرة حاضنة الأعمال السيدة راية الشريف، في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء القطري.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الجامعة الرامية إلى تعزيز حضورها في المحافل الدولية، ومواكبة التوجهات العالمية في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتنمية المستدامة، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما شكّلت المشاركة فرصة للاطلاع على التجارب الدولية وتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بتطوير منظومة ريادة الأعمال، وتعزيز بيئة الابتكار، ودعم المشاريع الريادية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.