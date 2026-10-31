بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

خبرني - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن إحدى وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت مساء أمس الجمعة، محاولة تسلل واجتياز للحدود من قبل مجموعة مسلحة قادمة من الأراضي السورية يقدر عدد أفرادها بـ (١٤) شخصاً.

وأوضح المصدر أن المجموعة المسلحة حاولت التسلل تحت ستر كثيف من النيران والاشتباك المباشر مع قواتنا، حيث تعاملت نشامى حرس الحدود فوراً وبكل حزم وفق قواعد الاشتباك المتبعة، مما أدى إلى إلحاق خسائر بشرية عديدة في المجموعة المسلحة، فيما لاذ باقي أفرادها بالفرار باتجاه العمق السوري.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولة تسلل أو تهريب، وستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن وحرمة حدوده.