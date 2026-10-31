ذهبية وفضية لجامعة عمّان الأهلية ببطولة الجامعات الأردنية لألعاب القوى

خبرني - حقّق طلبة جامعة عمّان الأهلية إنجازًا رياضيًا مميزًا في بطولة الجامعات الأردنية لألعاب القوى، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية بالتعاون مع الاتحاد الأردني لألعاب القوى، واستضافتها جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية خلال الفترة من 27 إلى 28 تشرين الأول 2026، بمشاركة نخبة من الجامعات الأردنية. وتمكنت الطالبة رباب ماهر غسان قبج، من تخصص التسويق الإلكتروني والتواصل الرقمي، من إحراز المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الطويل، بعد أداء متميز عكس قدراتها الرياضية وروحها التنافسية العالية.

كما حقق الطالب إبراهيم جميل أحمد حمدان المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة رمي القرص، مقدمًا أداءً تنافسيًا متميزًا أسهم في تعزيز حصيلة الجامعة من الميداليات في البطولة.

ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل جامعة عمّان الأهلية الرياضي، ويعكس حرصها على دعم طلبتها الموهوبين وتشجيعهم على التميز في مختلف المجالات، إلى جانب مسيرتهم الأكاديمية، وتوفير البيئة الداعمة لمشاركتهم في البطولات الرياضية على المستويين الجامعي والوطني.