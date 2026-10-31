«إلى متى يبقى الأردني أسير التوقيت الصيفي؟».. وزير أسبق يوجه رسالة للحكومة

خبرني - وجّه الوزير الأسبق الدكتور فايز السعودي رسالة إلى رئيس الوزراء، دعا فيها الحكومة إلى إعادة النظر في استمرار العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام، في ظل عودة دول عديدة إلى التوقيت الشتوي، من بينها مصر ولبنان ومعظم الدول الأوروبية.

وقال السعودي إن استمرار اعتماد التوقيت الصيفي يثير تساؤلات لدى المواطنين بشأن أسباب تمسك الحكومة بهذا القرار، مطالبا بإعادة تقييمه في ضوء انعكاساته على حياة الطلبة والعاملين والأسر الأردنية.

واعتبر أن الأعباء التي يواجهها المواطنون جراء القرار قد تولد لديهم شعورا بالإحباط وعدم الإنصاف، مؤكدا أن ذلك لا ينبغي أن يؤثر على انتمائهم وعطائهم ومسؤولياتهم تجاه وطنهم.

صلاة الفجر في قلب الاعتراض

وتطرق السعودي إلى انعكاسات التوقيت الصيفي على أداء الواجبات الدينية، وفي مقدمتها صلاة الفجر، مشيرا إلى أن المواطنين يرغبون في أداء هذه الواجبات دون ضغط الوقت وضيق هامش الاستعداد قبل التوجه إلى العمل أو الدراسة.

وأكد أن من حق المواطن الموازنة بين واجباته الدينية والأسرية والوطنية، دون أن يتحول الوقت إلى مصدر إضافي للمشقة اليومية.

رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء

وخاطب السعودي رئيس الوزراء، معتبرا أن إعادة النظر في القرار والاستجابة لمطالب المواطنين ستكون خطوة تحسب للحكومة وتسهم في تعزيز الثقة بينها وبين المواطنين.

وأضاف أن المواطن الذي تنتظر منه الحكومة العمل والعطاء والإنجاز، يستحق أن يشعر بأن صوته مسموع، وأن كرامته وراحته واحتياجاته تحظى بالاهتمام.

وطرح السعودي تساؤلات بشأن أولوية الحفاظ على طاقات الأردنيين ورضاهم وثقتهم، داعيا الحكومة إلى مراجعة قرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام والاستماع إلى ملاحظات المواطنين.