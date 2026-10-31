من قلب المدرج الروماني إلى العالم.. الأردن يعزز حضوره السياحي عبر بوابة الرياضة الدولية

خبرني - اختتمت في العاصمة عمّان فعاليات أسبوع الأردن للفنون القتاليّة المختلطة في المدرج الروماني، وسط حضور جماهيري واسع ومشاركة نجوم عالميين، أبرزهم مايك تايسون ورونالدينيو وإنجين ألتان دوزياتان وحسبولا ماغوميدوف، في حدث عكس قدرة المملكة على استقطاب الفعاليات الدولية وتوظيفها لتعزيز حضورها السياحي عالمياً.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار التوجه الاستراتيجي الذي تقوده وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، لترسيخ السياحة الرياضية رافعة اقتصادية وترويجية، وتنويع المنتج السياحي، واختراق أسواق جديدة، والحد من موسمية الطلب.

وامتدت فعاليات الأسبوع عبر عدد من أبرز المواقع السياحية والأثرية، بدءاً من مسرح الأوديون، مروراً بكورنيش البحر الميت الذي احتضن التدريبات المفتوحة، وجبل القلعة الذي استضاف مراسم الوزن الرسمية، وصولاً إلى المدرج الروماني الذي شهد النزالات الختامية. كما زار مايك تايسون والممثل التركي إنجين ألتان دوزياتان مدينة البترا الأثرية ومعالمها التاريخية، وفي مقدمتها الخزنة، في تجسيد عملي لربط الرياضة العالمية بالإرث الحضاري للمملكة.

وتكتسب هذه الفعاليات أهميتها من امتدادها الإعلامي والرقمي العابر للحدود، وقدرتها على الوصول إلى جماهير واسعة في الأسواق المستهدفة، وتحويل الزخم الرياضي إلى فرص لتعزيز التدفقات السياحية وتحفيز الإنفاق وإطالة أمد الإقامة.

وجسد هذا الحدث نموذجاً لتكامل الإرث الحضاري مع الرياضة والثقافة، فيما أضفت العروض الفنية والتراثية بعداً ثقافياً على التجربة، بما يعزز مكانة الأردن وجهةً متكاملة للفعاليات الدولية، ويحول مواقعه السياحية إلى منصات ترويجية عالمية ذات أثر اقتصادي مستدام.