موعد عرض مسلسل منة شلبي «عنبر الموت»

خبرني - تستعد منصة «شاهد» لعرض مسلسل «عنبر الموت» بطولة منة شلبي، يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في عمل درامي مستوحى من قضية جنائية حقيقية.

موعد عرض مسلسل عنبر الموت

وأعلنت منصة «MBC شاهد» موعد طرح مسلسل «عنبر الموت»، المقرر عرضه يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ويتكون العمل من 12 حلقة، في إطار درامي يستند إلى وقائع قضية حقيقية شهدتها مدينة الإسكندرية أواخر تسعينيات القرن الماضي.

ويأتي المسلسل ضمن الأعمال الدرامية التي تتناول قضايا مستوحاة من أحداث واقعية، مع تقديم معالجتها في قالب يجمع بين التشويق والغموض، من خلال تسليط الضوء على واحدة من القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام في مصر.

قصة مسلسل عنبر الموت

تستند أحداث المسلسل إلى قضية الممرضة عايدة نور الدين، التي وُجهت إليها اتهامات بقتل أحد المرضى عمدًا، ومحاولة قتل أكثر من 30 مريضًا آخرين، من خلال حقنهم بمادة خطيرة داخل المستشفى التي كانت تعمل بها، إلى جانب اتهامها بسرقة الأدوية.

وتعود وقائع القضية إلى أواخر التسعينيات في الإسكندرية، حيث أثارت الاتهامات المرتبطة بها اهتمامًا واسعًا، لتتحول تفاصيلها إلى مادة درامية تستكشف ملابسات القضية وما ارتبط بها من أحداث.

يشارك في بطولة المسلسل الفنانة منة شلبي، إلى جانب علي قاسم وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج طارق نور.