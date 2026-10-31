غزة: إطلاق النار على طول الخط الأصفر وشهيد بغارة على النصيرات

خبرني - يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 388 في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأدّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد اربعة مواطنين وإصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

وإستشـهد مواطن بغارة جوية استهدفت محيط محطة الكهرباء شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية ان الشهيد هو ضياء أبو الروس من سكان مخيم النصيرات.

وفجر اليوم استشهد المواطن عرفات العرعير متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء قصف إسرائيلي سابق استهدف حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

واستشهد الطفل يامن هشام يحيى صقر (8 سنوات) الجمعة متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام برصاص قوات الاحتلال في قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وأصيب مساء الجمعة 15 مواطنا في غارتين متزامنتين قرب المسلخ التركي جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة، ووصفت جراح ثلاثة من المصابين بالخطيرة.

وانتشل مسعفون جثمان الشهيد محمد مسلم عطوان اقعيس (47 عامًا) من منطقة الواحة شمالي مدينة غزة بعد ارتقائه جرّاء قصف إسرائيلي قبل 3 أيام.

وفي سياق متصل، اصيب مواطن بجراح خطيرة باستهداف في شارع الدحدوح بحي تل الهوا غرب غزة.

وأطلق جنود الاحتلال النار على طول الخط الأصفر برفح وخان يونس جنوب القطاع وشرقي مخيم البريج وشرقي غزة، كما أطلقت الزوارق الحربية النار غربي غزة.

الاحصائيات

منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1574 شهيدا، إضافة إلى 5687 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 845 شهيدا.

بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 74570 شهيدا، و175808 مصابا.