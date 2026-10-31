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تحالف دعم الشرعية باليمن: اعتراض وتدمير مسيرة بمنطقة الرياض

  • 31 أكتوبر 2026
  • 09:19
تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير مسيرة بمنطقة الرياض

خبرني - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي بمنطقة الرياض.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، عبر منصة إكس، إن الدفاع الجوي اعترض ودمر مسيرة معادية بمنطقة الرياض.

وأضاف المالكي في منشور آخر، "سقوط لشظايا الاعتراض دون إصابات وجار مباشرة الموقع من الجهات المختصة".

وكان المالكي أعلن الجمعة اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في منطقة المدينة المنورة، أطلقتها مليشيا الحوثي.

ويشن الحوثيون عدوانا على السعودية منذ استئناف المعارك في اليمن في تموز.

وصعد الحوثيون عدوانهم على السعودية الداعمة للحكومة اليمنية هذا الشهر، وشملت ضربات على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن وفاة 13 شخصا وإصابة مئات آخرين في 10 تشرين الأول، في أعنف هجوم على أراضي السعودية منذ أكثر من عقد.

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