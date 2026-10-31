شركة MKE التركية تُنهي إنشاء منشأة لتعبئة وتجميع الذخائر وقنابل الطائرات في الأردن

خبرني - أعلنت شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية (MKE)، اكتمال إنشاء منشأة لتعبئة وتجميع الذخائر في الأردن، وذلك ضمن مشروعها الثاني لنقل التكنولوجيا في المملكة.

وتحمل المنشأة اسم «منشأة تعبئة وتجميع الذخائر متوسطة وكبيرة العيار وقنابل الطائرات»، وهي الآن في المرحلة الأخيرة قبل التشغيل. وبحسب بيان الشركة، تنقل MKE تقنيات الإنتاج الدفاعي وخبراتها إلى الدول الصديقة والحليفة، وتسهم في بناء بنى الإنتاج المحلية عبر مشاريع تسليم المفتاح لإنشاء المصانع والمنشآت.

ويعمل مصنع الذخائر الذي أنشأته الشركة في الأردن منذ عام 2024. وبإضافة المشاريع المنجزة وقيد التنفيذ، تكون MKE قد تولّت 11 مشروعاً لنقل التكنولوجيا في تسع دول. وتقدّم الشركة كذلك تدريباً على الإنتاج والصيانة والإصلاح للعاملين في المنشآت التي تقيمها، إضافة إلى خدمات المساعدة الفنية.

وتواصل MKE محادثاتها بشأن عقود صيانة للمنشآت القائمة في الأردن، وبشأن إقامة منشآت جديدة لإنتاج المواد الخام، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وشاركت الشركة في الدورة الخامسة عشرة من معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة (سوفكس 2026) الذي أُقيم في مدينة العقبة الأردنية بين 27 و29 أكتوبر/تشرين الأول 2026. وعرضت في جناحها أسلحتها الخفيفة، ومنها البندقية الوطنية MPT-76 MH وبندقية القنص KN-12، إلى جانب الرشاشات والبنادق الهجومية، فضلاً عن عيارات متنوعة من الذخائر تتراوح بين 25 و120 ملم، وقنبلة الطائرات MK82.

واستضاف الجناح وفوداً عسكرية رفيعة وممثلين عن شركات الصناعات الدفاعية من دول مختلفة، لبحث فرص تصدير جديدة وإمكانات التعاون في نقل التكنولوجيا.