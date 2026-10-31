اعتقال شاب من نابلس بشبهة قتل خطيبته وتقطيع جثمانها في عكا

خبرني - اعتقلت السلطات الفلسطينية الشاب سيف سقف الحيط، من مدينة نابلس، للاشتباه بقتل خطيبته تمارا عمران (21 عاما)، وتقطيع جثمانها في مدينة عكا.

وبحسب المعلومات المتداولة، فر المشتبه به من مكان الجريمة، قبل أن يتوجه إلى نابلس ويبلغ الشرطة الفلسطينية بأنه قتل شابة، ما أدى إلى اعتقاله وبدء التحقيق في ملابسات الجريمة.

وتفحص الجهات المختصة إمكانية تورط شخص آخر في مساعدة المشتبه به، وسط معلومات عن تعرض الضحية لتهديدات سابقة، ووجود خلافات مالية بينها وبين خطيبها.

وتواصل الجهات المعنية التحقيق لكشف تفاصيل الجريمة ودوافعها، وتحديد ما إذا كان هناك متورطون آخرون.